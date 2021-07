Tommy Mallet de Towie rassure les fans qu’il va bien alors qu’il revient sur les réseaux sociaux avec son bébé au milieu de l’abattage de masse de l’émission

TOMMY Mallet a rassuré les fans qu’il allait bien alors qu’il était de retour sur les réseaux sociaux hier soir – au milieu des nouvelles, Towie a eu un casting massif.

Le joueur de 29 ans a révélé qu’il avait passé du temps à travailler sur son empire de chaussures et à être présent pour son nouveau fils Brody et sa partenaire Georgia Kousoulou.

Tommy et son partenaire Georgia ont quitté Towie à la fin de la dernière série[/caption]

Partageant une photo de lui câlinant son petit, il a expliqué : « Tout le monde pensait que quelque chose n’allait pas chez moi parce que j’ai pris un peu de temps sur les réseaux sociaux, c’est fou comme nous pensons maintenant que si quelqu’un ne publie pas, il ne vit pas !

« J’ai toujours fait des affaires dans 5 fuseaux horaires différents, avec le meilleur régime biologique que j’aie jamais suivi en m’entraînant deux fois par jour et en m’amusant avec Georg & Brody ! Les bonnes personnes de la vie essaient d’appuyer sur le bouton de réinitialisation. Travaille dur en silence, laisse les résultats parler . «

Ma santé mentale est excellente et je suis sur le cloud 9 avec mon nouveau-né et charmant partenaire.

Il a approfondi sa pause dans ses histoires sur Instagram, écrivant: «J’ai pris du temps sur les réseaux sociaux pour éviter la négativité pour me concentrer sur l’objectif

« Merci pour les messages, ma santé mentale est excellente et je suis sur le cloud 9 avec mon nouveau-né et ma charmante partenaire. »

Il a ajouté: « Vous ne pouvez pas changer la vie en vous réveillant le matin en allant sur les réseaux sociaux pour voir ce que font les autres… Je me donne une limite de 30 minutes par jour sur les réseaux sociaux. »

Changements de remorquage

Son retour survient alors que The Sun a révélé que les patrons de The Only Way Is Essex ont supprimé au moins dix de leurs membres de la distribution alors que la série subit son plus grand bouleversement.

Les producteurs du programme ITVBe ont déclaré à certaines de leurs plus grandes stars qu’ils ne reviendraient pas en tant qu’habitués de la prochaine série.

Les initiés disent qu’ils ont fait l’abattage de masse parce qu’ils veulent qu’il « revienne à l’essentiel » et se concentre sur un noyau de personnages plus restreint.

La série la plus récente de la série, diffusée depuis 2010, présentait jusqu’à 47 personnages dans des rôles variés.

Aller de l’avant

Tommy et Georgia ont fait leurs adieux à l’émission de téléréalité à la fin de la dernière série alors qu’ils se préparaient à accueillir leur fils.

Le couple a filmé des épisodes dérivés de Towie avec les producteurs d’ITVBe et de Lime Pictures sur le couple devenant maman et papa.

Parlant des épisodes, Georgia a déclaré: «Vous allez nous voir déménager, et le premier épisode sera consacré avant l’arrivée du bébé, et le deuxième épisode sera une fois que le bébé sera là. Ce ne sont donc que des offres spéciales de deux heures.

Le couple est maintenant parents d’un petit garçon appelé Brody[/caption]

Tommy a été occupé à développer son entreprise de chaussures[/caption]