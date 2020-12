Cindy Cowan, l’amie et gérante de M. Lister, a déclaré dans une interview vendredi que mercredi soir, aucun de ses amis n’avait entendu parler de lui depuis plusieurs jours. Après que l’un d’eux ait frappé à sa porte et n’ait obtenu aucune réponse, la personne a contacté les autorités. «Je pense que nous sommes tous choqués», a-t-elle déclaré.

Le département a déclaré que la mort de M. Lister faisait l’objet d’une enquête et qu’une cause serait déterminée par le bureau du médecin légiste-coroner du comté, mais a ajouté que la mort de l’acteur «semble être de causes naturelles».

Mme Cowan a déclaré que M. Lister avait eu des problèmes de santé après avoir été testé positif au coronavirus il y a plusieurs mois, et qu’il y a plus d’une semaine, il n’avait pas pu tenir une réunion chez elle car il se sentait malade et faible. Il lui a dit plus tard qu’il avait du mal à respirer et qu’il était incapable de se présenter pour travailler sur un nouveau projet dimanche dernier, a déclaré Mme Cowan.

La carrière d’acteur de M. Lister a commencé dans les années 1980, avec des rôles dans des films tels que «Runaway Train», «Blue City» et «Beverly Hills Cop II», selon son profil IMDb, qui répertorie plus de 250 titres de films et de télévision.

Les hommages à l’acteur des co-stars ont été partagés sur les réseaux sociaux.

Ice Cube, un écrivain et star de «Friday», la comédie de 1995 qui a donné à M. Lister peut-être le rôle de signature de sa carrière d’acteur, a félicité M. Lister comme «un artiste né qui entrerait dans le personnage à la baisse d’un chapeau terrifiant les gens devant et hors caméra »avant de poursuivre avec« un grand sourire et rire ».