Il est rapidement devenu un personnage majeur de Line Of Duty, livrant certains des moments les plus angoissants de la dernière série du thriller policier.

Son personnage, Terry Boyle, a été impliqué dans des scènes d’interview tendues – et a même trompé la mort alors qu’il était passager dans une voiture que des truands se sont écrasés dans un lac dans le but de l’empêcher de parler.

Retrouvez toutes les dernières mises à jour de Line Of Duty avec notre blog en direct…

Caméra Presse

Terry Boyle, joué par Tommy Jessop, est rapidement devenu un personnage majeur de Line Of Duty[/caption]

Et Tommy Jessop, l’acteur qui incarne la victime d’un gang, s’est montré à chaque fois à la hauteur, désireux d’être un modèle pour d’autres personnes atteintes du syndrome de Down.

Son frère, le réalisateur de documentaires William, a déclaré: «Tommy ne peut pas vraiment nouer ses propres lacets, mais il peut monter sur scène et vous briser le cœur.»

L’écrivain Jed Mercurio a rapidement fait de lui un membre clé de la distribution, à tel point que certains téléspectateurs ont commencé à lui demander s’il pourrait être le plus grand criminel de la série.

Tommy, 36 ans, a déclaré: «Les gens me demandent maintenant si Terry est H. Évidemment, je ne peux rien vous dire, vous devrez juste continuer à regarder et à deviner.

Fourni par LMKMEDIA

Terry Boyle a été impliqué dans des scènes d’interview tendues dans le thriller policier[/caption]

«J’espère juste qu’en étant dans Line Of Duty et dans d’autres émissions, je pourrai aider à changer les mentalités des gens en ce qui concerne l’acceptation d’un plus grand nombre de personnes.

«Et je veux montrer ce que je suis vraiment capable de faire et ce que les autres personnes trisomiques peuvent faire dans la vraie vie.

«Les personnes atteintes du syndrome de Down sont également diverses et nous devons le montrer. Certains sont des danseurs, des photographes, des acteurs, des gymnastes, des nageurs de compétition, des orateurs, des serveuses, des drag queens.

«Je connais quelqu’un qui fabrique de la crème glacée, quelqu’un qui est conseiller local, quelqu’un qui ne cesse de tomber amoureux, quelqu’un qui est un modèle international.»

Fourni par LMKMEDIA

Tommy, photographié avec la co-star de Line Of Duty, Vicky McClure, tient à être un modèle pour d’autres personnes atteintes du syndrome de Down[/caption]

Tommy, qui vit à Winchester, Hants, a d’abord joué dans Line Of Duty dans la série cinq en tant que Terry, bien qu’un acteur différent, Elliott Rosen, a joué le personnage lorsqu’il est apparu dans la première série en 2011.

Il était une cible vulnérable pour les criminels qui avaient «coucou» sa vie, utilisant sa maison comme base pour des activités illégales – et bourré son congélateur avec les cadavres de leurs victimes.

La première était Jackie Laverty (Gina McKee) qui a été assassinée par les truands, puis son corps a été jeté, pour être remplacé par le flic infiltré DS John Corbett (Stephen Graham).

Dans la dernière série, Terry a joué un rôle encore plus important, étant accusé du meurtre de la journaliste de télévision Gail Vella, qui l’a vu arrêté et interrogé par DI Kate Fleming (Vicky McClure) flic tordu DCI Jo Davidson (Kelly Macdonald) et DS Chris Lomax (Perry Fitzpatrick).

Rex

Le frère de Tommy, le réalisateur de documentaires William, a déclaré que l’acteur pouvait « vous briser le cœur » sur scène[/caption]

Les scènes d’interview où il subit des pressions et clairement présenté comme un meurtrier sont inconfortables à regarder, en particulier lorsque Terry a été vu en train de s’énerver.

Tommy insiste sur le fait qu’il adorait faire les scènes.

Il a déclaré: «Je trouve qu’il est facile de passer de moi-même à mon personnage et de revenir dans ces scènes d’interview.

«J’étais en train de rire et de plaisanter avec Vicky, Perry et Kelly entre les prises.

BAFTA / Jonny Birch

Tommy a rencontré la légende hollywoodienne Martin Scorsese lorsque le réalisateur a donné une conférence à Londres il y a deux ans[/caption]

«Line Of Duty est tristement célèbre pour les scènes d’entrevues intenses et j’aime y être. Jed a réalisé certaines de mes scènes, ce qui était assez méchant.

«Il était très calme sur le plateau et gentil et solidaire. Je pense qu’il est brillant.

C’est malgré le fait que Jed a écrit la scène où Terry a dû être plongé dans de l’eau glacée au cœur de la nuit alors que le cuivre plié Ryan Pilkington (Gregory Piper) tentait de le noyer.

Mais Tommy accepte les sacrifices parce qu’il pense que les scènes d’action font toutes partie de l’expérience de tournage de la série.

Pennsylvanie

Certains téléspectateurs ont commencé à demander à Tommy s’il pourrait être le grand criminel de l’émission[/caption]

Il a déclaré: «Être sur Line Of Duty, c’était comme être sur un plateau de James Bond. C’était méchant d’être dans les scènes dramatiques comme la poursuite en voiture et le lac.

«J’ai eu un doublé dans l’eau aussi mais oui, il faisait froid dans ce lac, c’était comme être en Antarctique.

«Nous avions des chauffe-pieds et des chauffe-mains. J’avais deux ou trois bouillottes à réchauffer et plus tard une grande tasse de chocolat chaud.

En ce qui concerne toutes les tortures physiques et mentales que Ryan a infligées à Terry, l’acteur Gregory s’excuse toujours après avoir filmé des scènes où le bobby plié doit être vu le blesser.

Fourni par LMKMEDIA

Le cuivre plié Ryan Pilkington a tenté de noyer Terry[/caption]

Tommy a ajouté: « C’est un gars formidable. »

En dépit d’être dans le même casting que Kelly et Vicky, ainsi qu’Adrian Dunbar et Martin Compston, qui jouent le suppléant Ted Hastings d’AC-12 et DI Steve Arnott, Tommy n’est pas trop étoilé.

Ce n’est pas surprenant, étant donné qu’il a déjà rencontré la légende hollywoodienne Martin Scorsese lorsque le réalisateur a donné une conférence à Londres il y a deux ans.

Et sa carrière d’acteur l’a déjà vu jouer dans le drame acclamé de la BBC Coming Down The Mountain, où son frère a été joué par la star de cinéma X-Men Nicholas Hoult.

BBC

Tommy dit que l’acteur de Ryan Pilkington, Gregory Piper, est « un gars formidable »[/caption]

Le créateur du drame, Mark Haddon, qui a écrit le roman populaire Le curieux incident du chien dans la nuit, a déclaré que l’acteur était en fait l’inspiration du personnage.

Cela signifiait également qu’il avait établi le record d’être la première personne trisomique à apparaître dans un drame de la BBC aux heures de grande écoute.

Tommy a ensuite côtoyé une galaxie d’étoiles sur le tapis rouge des Baftas 2008, lorsque l’émission a été nominée pour un prix. C’était une énorme source de fierté pour ses parents, Edmund et Jane.

C’est sa mère qui a lancé le bal en créant le Blue Apple Theatre, une compagnie pour les personnes ayant des troubles d’apprentissage où il a perfectionné son art.

Aspect du tigre

Tommy a joué dans le drame acclamé de la BBC Coming Down The Mountain aux côtés de Nicholas Hoult[/caption]

Il l’a récompensée avec l’une des meilleures nuits de sa vie.

Jane a déclaré: «Tommy m’a emmené aux Baftas et le voir détendu, souriant et professionnel sur le tapis rouge, devant les caméras clignotantes, était incroyable.

«Je n’avais aucune idée depuis ses débuts de la belle vie qu’il aurait.

«Tommy était plutôt timide mais maintenant il l’est beaucoup moins et il a un bon cercle d’amis.

Pennsylvanie

Tommy a établi le record d’être la première personne trisomique à apparaître dans un drame de la BBC aux heures de grande écoute[/caption]

«Je voulais qu’il ait une chance sur scène et maintenant c’est un interprète très puissant.»

Tommy a également joué dans d’autres drames de Beeb, notamment Casualty et Holby City. En 2013, il est même apparu dans un épisode du drame de BBC Radio 4 The Archers.

Ses productions théâtrales ont inclus jouer Bottom dans A Midsummer Night’s Dream.

Il était également à Hamlet où, dans une autre première, il a joué le rôle principal – une représentation du prince danois que la royauté du théâtre et du cinéma, Sir Mark Rylance, a qualifiée de «phénoménale».

Tommy a déclaré: «J’ai décidé que je voulais être acteur quand j’avais environ dix ans. J’aimais juste rendre les gens heureux et rire.





«J’admire vraiment Tom Cruise à cause de ses films d’action et Mark Rylance pour son immobilité.

«Je pense que les personnes atteintes du syndrome de Down devraient se lancer dans la comédie si c’est leur rêve.

«Et il est important d’avoir des modèles pour les encourager à réaliser ces rêves.»

Line Of Duty continue demain soir sur BBC1 à 21h