Le designer Tommy Hilfiger a vendu son luxueux domaine de Greenwich pour 45 millions de dollars quelques mois à peine après avoir répertorié la propriété de 22 acres au milieu de la pandémie de coronavirus.

La vaste résidence de style normand français a été achetée par Hilfiger et son épouse, l’ancien mannequin Dee Ocleppo, en 2010 pour 31,3 millions de dollars, a rapporté le Wall Street Journal.

Selon Business Insider, la propriété, qui comprend six chambres, a été répertoriée par Sotheby’s International Realty et vendue pour environ 2,7 millions de dollars de moins que le prix demandé à l’origine.

L’acheteur du domaine de Hilfiger, dont l’identité est gardée anonyme, était représenté par Sally Slater de Douglas Elliman.

Superbe: la maison principale de la propriété remonte à 1939 et dispose de tourelles françaises qui lui donnent une sensation de palais

Le domaine dispose également de fontaines d’eau décoratives et d’une piscine pour se rafraîchir par une chaude journée d’été

Tommy Hilfiger et sa femme, Dee Ocleppo (photographiés ensemble en 2019), envisagent d’acheter une maison à Palm Beach, en Floride

Hilfiger, qui a réparé et vendu sept maisons dans la ville aisée au cours des 35 dernières années, a vendu la maison à une époque où les New-Yorkais fuyant la pandémie COVID-19 font grimper la valeur des propriétés de Greenwich.

«Mes amis de l’immobilier me disent que le marché est très fort et qu’il n’a pas été aussi fort depuis des années», a-t-il déclaré au Journal l’année dernière.

En attendant un acheteur, Hilfiger et sa femme cherchaient une nouvelle maison à Palm Beach, en Floride.

Hilfiger a déclaré qu’ils envisageaient le déménagement depuis longtemps, mais COVID-19 a accéléré leur calendrier.

Et bien que la pandémie soit en partie responsable du déménagement du couple, Hilfiger a déclaré que ce n’était pas la seule raison.

«En tant que créatifs, nous sommes toujours à la recherche de ce prochain projet», a-t-il déclaré au Journal.

En plus de la piscine, les nouveaux propriétaires peuvent faire de l’exercice via une partie de tennis sur les courts

Soirées cinéma: bien que le manoir ait plus de 80 ans, il a la touche moderne d’un cinéma maison

La maison, qui a été construite en 1939 pour l’investisseur immobilier Charles Vincent Paterno, se trouve au sommet de Round Hill Road. Il a été construit par le célèbre architecte Greville Rickard.

Selon le Journal, la résidence appartenait également au financier et collectionneur d’art prolifique Joseph Hirshhorn.

Hilfiger a déclaré que lui et sa femme avaient passé trois ans à travailler sur la maison après qu’elle soit tombée en mauvais état.

Il a déclaré au journal qu’ils avaient refait les mécaniques et le câblage de la maison. Ils ont également ajouté une nouvelle plomberie et une nouvelle ventilation.

Hilfiger a déclaré qu’ils avaient même engagé une entreprise en Turquie pour fabriquer les carreaux de terre cuite pour correspondre aux originaux et a embauché l’architecte paysagiste Miranda Brooks pour concevoir les jardins, les haies et les fontaines.

Le couple a dépensé des millions pour le projet, qui, selon Hilfiger, « a demandé beaucoup de patience ».

La chambre principale dispose de sa propre cheminée confortable, d’un balcon et de beaucoup de lumière naturelle provenant des fenêtres

Un dressing comprend une armoire intégrée massive et suffisamment d’espace pour Hilfiger pour essayer ses ensembles sur des modèles

Le placard d’Ocleppo (photo) présente une palette de couleurs blanche et grise avec du papier peint à fleurs

La spacieuse salle de bains principale comprend du parquet et un lit de massage pour se détendre

Une autre salle de bain dispose d’un espace plus modeste avec une douche à l’italienne et des carreaux blancs

Ceux qui cherchent à s’éloigner de l’agitation peuvent se réfugier dans le bureau du manoir, qui dispose de sièges de fenêtre pour lire et admirer la propriété.

La grande cuisine comprend des comptoirs en granit et des sièges pratiques sur l’île pour des repas et des collations plus décontractés