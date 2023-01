Tommy Haas dit que ce sera une “honte” si Novak Djokovic n’est pas autorisé à concourir

Le directeur du tournoi d’Indian Wells, Tommy Haas, a déclaré que ce serait “une honte” si Novak Djokovic continue d’être exclu des États-Unis en raison de sa position sur les vaccins Covid.

Le Serbe devrait manquer les événements prestigieux d’Indian Wells et de Miami au printemps après que les autorités américaines ont prolongé jusqu’en avril leur obligation de vacciner les visiteurs internationaux.

Djokovic, 21 fois champion du Grand Chelem, a raté l’US Open l’an dernier pour la même raison.

Open d’Australie 2023 : Djokovic écrase De Minaur pour accéder aux quarts de finale

Haas a déclaré aux journalistes à Melbourne, où Djokovic en est à la deuxième semaine de l’Open d’Australie, qu’il espère que les États-Unis suivront l’exemple de l’Australie en modifiant les règles.

Djokovic, 35 ans, a raté l’Open d’Australie de l’année dernière et a été expulsé en raison de son statut de vaccin Covid, mais a été autorisé à revenir cette année.

“Ils sont censés lever ces mandats (américains) d’ici la mi-avril”, a déclaré Haas, un ancien joueur qui a atteint un sommet en carrière de deux dans le monde, cité par le diffuseur Channel Nine.

«Ce serait bien de voir si nous pouvions peut-être les lever un peu plus tôt et le faire venir jouer contre Indian Wells et Miami.

A lire aussi : Sania Mirza et Rohan Bopanna entrent en quarts de finale de l’Open d’Australie 2023

“Je pense qu’il veut jouer, alors nous devrions lui donner sa chance. J’espère que nous pourrons l’avoir là-bas.

“Je veux dire, ce serait une honte à mes yeux s’il ne venait pas à ces événements ou s’il n’était pas autorisé à venir.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)