Tommy Fury: Viddal Riley n’est pas un tirage assez important | Riley : J’ai plus de pull que lui, c’est un boxeur crossover | Nouvelles de boxe

Tommy Fury a affirmé que Viddal Riley n’était « pas un tirage assez important » pour organiser un combat, tandis que Riley a riposté en disant: « J’ai plus d’attraction que lui. »

Fury, frère cadet de Tyson, est invaincu en neuf combats, ayant récemment battu la personnalité américaine des médias sociaux devenue boxeur professionnel Jake Paul par décision partagée en février 2023, lors d’un combat organisé en Arabie saoudite.

Alors qu’un combat contre Riley – l’ancien entraîneur de boxe et associé de la personnalité YouTube KSI – a été évoqué, Fury a déclaré Sports du ciel il n’est pas intéressé.

« Sans manquer de respect, mais Viddal se bat beaucoup plus bas que moi. Dites ce que vous voulez à propos de l’opposition, mais je me bats au niveau du championnat du monde. Je fais des millions d’achats à la carte avec tous ces grands noms », a déclaré Fury..

« Je ne vais pas être stupide et me laisser tomber et combattre Viddal Riley à York Hall, n’est-ce pas?

« En fin de compte, tout le respect que je lui dois, mais ce n’est pas un tirage assez important.

Image:

Viddal Riley a répondu aux commentaires de Fury | ‘Admets juste que tu ne veux pas me battre’





« En fin de compte, Viddal, qui est-il en dehors de la boxe? Ce n’est vraiment personne. Il n’a aucun pouvoir d’attraction mondial. Il ne peut pas faire de pay-per-views. »

Riley, qui est également invaincu en neuf combats, ayant récemment battu Anees Taj vendredi dernier par TKO à Londres, a riposté, également pour Sports aériens :

« S’il ne veut pas se battre, dites simplement qu’il ne veut pas se battre. Il est dans une position délicate : il a choisi ce côté des choses, il est extrêmement bien payé. Dites simplement que vous êtes ce gars maintenant, dites que vous ‘ re un boxeur crossover.

« C’est tout, c’est tout ce que Tommy a à faire. Tout ce qu’il a à dire, c’est : ‘Tu sais quoi, je suis un crossover maintenant, je n’ai pas vraiment d’intérêt pour la voie traditionnelle, je ne cherche pas à être un boxeur professionnel traditionnel », et je le laisserai tranquille.

Riley dit à Sky Sports Fury qu’il a juste besoin d’admettre qu’il ne veut pas le combattre



« Mais si vous essayez de brouiller les lignes entre les deux, alors brouillez la ligne ici. Il n’a pas à brouiller la ligne ici.

« Il n’a aucun pouvoir lui-même de toute façon. Jake a le pouvoir. KSI a le pouvoir.

« Allez vérifier les points de vue sur l’un de ses combats quand il se bat dans ce domaine, puis vérifiez le mien, et je suis resté dans ce domaine et, je dirais que j’ai plus d’attraction que lui.

« Anees Taj assommerait Tommy Fury. Ne jouons pas à des jeux maintenant. Je pense qu’Anees Taj assommerait Tommy Fury. J’aimerais voir Tommy faire ses preuves contre un adversaire comme ça, et voir s’il peut les gérer. Je doute qu’il le puisse. »