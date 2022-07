Tommy Fury répond à la remarque de son père “pas en formation” sur le combat de Jake Paul

La sensation de la télévision britannique Tommy Fury a fustigé les affirmations de son père selon lesquelles il n’était “pas exactement à l’entraînement” avant son combat terminé contre le YouTuber américain Jake Paul. Le Britannique devait croiser le fer avec son ennemi de longue date Jake au Madison Square Garden le 6 août. Mais il a été contraint de se retirer du combat tant attendu après s’être vu interdire d’entrer aux États-Unis.

En regardant de l’extérieur, le père de Tommy, John Fury, a laissé entendre que son fils n’était pas entièrement préparé pour le combat et a affirmé que “tout n’allait pas bien”.

Exaspéré par les commentaires de son père, le jeune homme de 23 ans s’est rendu sur Twitter et s’est déchaîné, dénonçant les “rumeurs” qui s’étaient propagées en ligne.

«Je veux juste clarifier une chose. Ce combat n’a pas eu lieu parce que je ne pouvais pas entrer dans le pays. Pas parce que je ne m’entraînais pas ou que je n’étais pas en forme », a-t-il déclaré sur Twitter.

Tommy Fury avait atteint l’aéroport d’Heathrow à Londres pour se rendre aux États-Unis. Cependant, il lui a été interdit de monter à bord du vol. Il a affirmé dans une vidéo sur les réseaux sociaux que lui et son équipe n’avaient “aucune idée” de la raison pour laquelle il s’était vu refuser l’admission.

“J’étais prêt et impatient de partir. J’étais à l’aéroport lundi matin avec toute mon équipe, prêt à prendre l’avion et prêt à mettre le spectacle sur la route. Je ne pouvais pas entrer dans le pays et c’est pourquoi ce combat n’a pas eu lieu. a ajouté le joueur de 23 ans.

Jake a maintenant annoncé qu’il affronterait Hasim Rahman Jr, le fils de l’ancien champion poids lourd Hasim Rahman comme adversaire. Le match sera programmé comme le même événement principal qui devait avoir lieu le 6 août.

C’était la deuxième fois que le combat très attendu entre les deux influenceurs des médias sociaux était annulé. Auparavant, Fury s’était retiré d’un combat prévu au mois de décembre 2021 en raison d’une blessure à l’abdomen qu’il avait contractée pendant l’entraînement.

