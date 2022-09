Tommy Fury repéré pour la première fois depuis que Molly-Mae Hague a révélé qu’elle était enceinte de leur premier bébé

TOMMY Fury a été repéré pour la première fois après avoir révélé que sa petite amie Molly-Mae Hague était enceinte de leur premier enfant.

Le boxeur, 23 ans, a été vu en train de faire des courses dans sa voiture quelques heures seulement après avoir partagé leur bonne nouvelle – et une nouvelle vidéo de leur séance photo de grossesse.

Éclaboussure

Tommy Fury a été aperçu hier après avoir partagé les nouvelles de leur bébé[/caption]

YouTube/MollyMae

Le couple a annoncé qu’il attendait son premier enfant[/caption]

L’heureux couple a montré la grossesse de Molly-Mae lors d’une jolie séance photo dans le Lake District.

Tommy, peut être vu agenouillé devant elle, regardant avec amour son ventre qui grossit.

Hier, ils ont annoncé leurs nouvelles dans une douce vidéo pour leurs fans – trois ans après leur rencontre sur Love Island.

Le clip émotionnel commence avec Molly-Mae, 23 ans, lisant la citation aimante lorsqu’elle était dans la finale de Love Island avec Tommy.

En savoir plus sur Molly-Mae FLORAISON MAGNIFIQUE Molly-Mae berce son bébé alors qu’elle et Tommy Fury posent pour une photo romantique LIVRE POUR LIVRE Comment Molly-Mae et Tommy Fury affichent leur fortune sans cesse croissante de 7 millions de livres sterling

Molly dit : « J’ai hâte de vivre des aventures dont nous n’avons même pas encore rêvé ».

Elle révèle ensuite son baby bump – laissant ses fans bouche bée.

Le couple adoré est devenu de plus en plus fort depuis son apparition dans l’émission de rencontres ITV2 et a récemment emménagé dans la maison de ses rêves.

Ils n’ont pas caché qu’ils voulaient fonder une famille ensemble et le mois dernier, Molly a admis que cela ne la dérangeait pas de se marier d’abord.





S’ouvrant sur ses rêves de devenir maman auparavant, Molly, qui a caché sa grossesse pendant des mois, a jailli: “Je suis tellement excitée d’avoir des bébés et toutes les autres choses qui viennent pour moi et Tommy à l’avenir, comme je ne peut tout simplement pas attendre.

“J’aime tellement ma vie avec lui maintenant… l’idée que ça s’améliore encore et que j’aie un humain miniature qui est à moitié lui et à moitié moi, comme quoi diable ?!”

YouTube/MollyMae

Molly-Mae et Tommy ont partagé une vidéo de leur costume de grossesse[/caption]