Tommy Fury reçoit les éloges de Molly-Mae Hague alors qu’il publie une transformation corporelle impressionnante sur Instagram avant le combat contre KSI

Tommy Fury est en excellente forme avant son dernier combat.

L’espoir invaincu a révélé son physique au monde après avoir passé plus de deux mois à s’entraîner pour affronter le YouTuber devenu boxeur KSI samedi soir à Manchester.

Fury a publié des photos côte à côte du début et de la fin de son camp de neuf semaines.

La première image le montre un peu gonflé après avoir passé plusieurs mois à célébrer une grande victoire sur Jake Paul en gagnant trois pierres de poids.

En revanche, il est maintenant absolument déchiré et espère remporter une autre victoire monumentale lorsqu’il affrontera KSI à l’AO Arena ce week-end.

Il a légendé le message : « Une transformation de neuf semaines… une chose à propos de moi, je ne lésine pas sur les raccourcis. Jamais. »

La photo de transformation de Fury a accumulé plus de 135 000 likes sur Instagram en moins d’une heure et a inondé sa section de commentaires de fans impressionnés.

Molly-Mae Hague, la petite amie de longue date de Fury, a donné son sceau d’approbation à son nouveau physique en écrivant « Absolument fou » sous le message.

Quelqu’un d’autre a dit : « Tommy Fury – en vedette dans Baywatch 2. »

La star de télé-réalité Jack Quickenden a simplement commenté : « Tank ».

Un autre utilisateur d’Instagram s’inquiète pour la sécurité de KSI : « Tu vas tuer ce type. »

Les images de la transformation corporelle de Fury ont rapidement été transmises à son adversaire, qui pense que le fait que l’ancienne star de Love Island soit en si bonne forme ne fera que rendre sa victoire encore plus douce.

« Ça rendra les choses encore plus drôles quand je l’assommerai », a tweeté KSI aux côtés de trois émojis qui pleurent et rient.

La célébrité Internet est un outsider important avant son combat avec Fury, mais est extrêmement confiant de réussir à créer la surprise et prétend avoir déjà planifié son discours gagnant.

Les deux hommes présenteront leurs compétences lors d’une séance d’entraînement ouverte mercredi après-midi avant de se rencontrer lors d’une conférence de presse finale pour promouvoir leur combat 24 heures plus tard.

Après cela, il ne reste plus qu’à peser et à se préparer pour un événement qui met également en vedette Logan Paul contre Dillon Danis et est sans doute la carte de combat la plus attendue de 2023.