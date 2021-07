Tommy Fury montre 100 000 £ de Mercedes quelques jours seulement après avoir acheté 124 000 £ de BMW

TOMMY Fury a déboursé pour une Mercedes de 100 000 £ quelques jours seulement après avoir acheté une voiture de sport BMW de 124 000 £.

La star de Love Island, 22 ans, a été vue en train de faire un tour dans le Cheshire jeudi.

Tommy Fury a déboursé 100 000 £ pour sa Mercedes[/caption]

La star de Love Island a fait un tour avec son nouveau moteur[/caption]

Tommy s’est rendu chez le coiffeur dans sa voiture Mercedes Classe S de 100 000 £.

La star de télé-réalité portait un t-shirt rouge classique et une paire de shorts Nike noirs alors qu’il se promenait chez les barbiers.

Le boxeur a ensuite été vu en train d’ouvrir la portière de sa voiture et de sauter sur le siège du conducteur.

Cela survient après que Tommy a dépensé 124 000 £ sur une nouvelle voiture de sport BMW quelques semaines seulement après avoir réussi son test.

Le Sun a rapporté en exclusivité que Tommy et sa petite amie Molly-Mae Hague, 22 ans, avaient obtenu son permis de conduire le mois dernier et avaient « crié » à son décès.

Il a récemment été aperçu en train de conduire sa supercar BMW i8 Hybrid avec sa petite amie Molly-Mae Hague, 22 ans.

La voiture de sport futuriste de Tommy a des portes basculantes et une calandre sur le capot.

Et il est clairement reconnaissant pour ses nouvelles roues coûteuses alors qu’il a commenté « un autre jour » sur Instagram avec l’emoji de prière.

Ses tentatives pour réussir sa pratique ont sans aucun doute été stimulées par le succès de sa petite amie Molly-Mae plus tôt cette année.

En fait, elle a rapidement éclaboussé un Range Rover avant même d’être autorisée à conduire.

Molly était sous le choc lorsqu’elle a partagé un instantané de son certificat de permis de conduire en mai, déclarant aux fans: « C’est le jour le plus heureux de ma vie. »

Elle conduit maintenant un Range Rover Evoque, qui coûte plus de 32 100 £ – mais le sien est personnalisé et risque donc de coûter beaucoup plus cher.

Molly-Mae Hague a également acheté un Range Rover coûteux avant même d’être autorisée à conduire[/caption]