Tommy Fury et Molly-Mae Hague partagent un baiser torride alors qu’il dit au revoir à la gare

Le couple de LOVE Island, Tommy Fury et Molly-Mae Hague, a partagé un baiser passionné après l’avoir déposée dans une gare aujourd’hui.

Le boxeur et « influenceur » de YouTube, l’un des couples les plus solides à avoir jamais quitté la villa, a fait ses adieux torrides dans le Cheshire.

Éclaboussure

Tommy Fury et Molly-Mae Hague de Love Island se sont dit au revoir aujourd’hui[/caption]

Tommy a été vu en train d’aider Molly-Mae avec ses affaires après l’avoir conduite pour prendre un train.

Vêtu d’un petit short et d’un gilet noir, il a grimpé hors du siège du conducteur et a déchargé sa valise lourde.

Le couple, qui a tous les deux 22 ans, s’est ensuite entouré d’un bras et s’est dit au revoir avec un baiser prolongé.

Elle a ensuite disparu dans la gare du Cheshire avant qu’il ne remonte dans la Mercedes noire.

Éclaboussure

Ils ont partagé un baiser prolongé près de la gare près de leur domicile dans le Cheshire[/caption]

Éclaboussure

Le boxeur a été vu en train de sortir de sa Mercedes sur la voie ferrée[/caption]

Éclaboussure

Le couple a fait ses adieux alors que Molly-Mae partait pour prendre son train[/caption]

Molly-Mae et Tommy ont participé à la cinquième série de Love Island en 2019 et sont restés ensemble depuis leur passage dans la villa.

Ils ont rapidement emménagé ensemble dans un appartement de luxe à Manchester et sont devenus l’un des couples puissants de la télé-réalité – ainsi que l’un des rares couples à avoir survécu plus d’un an après Love Island.

Cette semaine, Tommy a révélé qu’il prévoyait de proposer à sa petite amie « très bientôt » lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram.

Un fan a demandé : « Quand mets-tu une bague dessus ? aux côtés d’une série d’emojis d’alliances.

Éclaboussure

Il a été vu en train de sortir les bagages de marque de Molly du coffre[/caption]

Éclaboussure

Tommy a trouvé l’endroit parfait au débarcadère de la gare[/caption]

Éclaboussure

Molly-Mae Hague a trié sa voiture après être sortie de la voiture[/caption]





Souriant et semblant agité, Tommy a répondu qu’il devrait le faire « très bientôt » étant donné que « tant de gens posent des questions » à ce sujet.

Elle a récemment révélé qu’il lui avait offert un bracelet conçu pour son anniversaire – mais il semble que cela pourrait être une bague ensuite.