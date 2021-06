Tommy Fury et Molly Mae Hague ont l’air adorés lors d’un rendez-vous nocturne à Manchester alors qu’ils reçoivent des beignets après le cinéma

TOMMY Fury et sa petite amie Molly-Mae Hague avaient l’air incroyablement aimés alors qu’ils profitaient d’une soirée rendez-vous à Manchester hier.

Le couple – qui va fort depuis sa rencontre sur Love Island en 2019 – s’est dirigé vers le cinéma avant de s’arrêter pour ramasser des beignets sur le chemin du retour.

instagram

Molly-Mae Hague et Tommy Fury avaient l’air très aimés alors qu’ils se dirigeaient vers la nuit dernière[/caption]

Molly-Mae, 21 ans, a partagé un clip d’eux alors qu’ils se plissaient avant de regarder un film, disant aux fans qu’ils étaient en rendez-vous.

Malheureusement, elle n’a pas semblé apprécier le film – A Quiet Place 2 – et s’est interrogée sur la fin.

La visite intervient après qu’elle a de nouveau déclenché des rumeurs de mariage alors qu’elle s’était fait coiffer en chignon, ce qui n’aurait pas l’air déplacé de marcher dans l’allée.

instagram

Le couple – qui a récemment été séparé en raison d’engagements professionnels – avait l’air aimé[/caption]

Les fans du couple sont impatients d’avoir des nouvelles de fiançailles.

La semaine dernière, elle a laissé les fans penser qu’ils s’étaient secrètement mariés après l’avoir appelé son MARI sur TikTok.

Dans le clip, elle rayonnait alors qu’elle tenait la main du boxeur tout en se relaxant à la maison.

Dans la vidéo, l’audio disait : « Donnez votre main à votre mari et voyez ce qu’il en fait. »

Obligeante, Molly tendit la main sur leur lit et Tommy l’attrapa immédiatement.

Le son, qui était également sous-titré sur la vidéo, continuait: « Took it STRAIGHT away ».





Molly a ensuite tourné la caméra pour montrer son visage et avait l’air visiblement émue alors qu’elle ajoutait simplement: « Tehe ».

Cependant, elle a ensuite été forcée de commenter la publication après avoir déclenché une frénésie, les abonnés supposant qu’elle et Tommy s’étaient mariés.

Molly a ri en réponse: « Seulement déconner, amis – nous ne sommes pas encore mariés. »