TOMMY Fury et Molly-Mae Hague ont dépensé plus de 10000 £ lors d’une virée shopping de luxe et d’une soirée de rendez-vous hier.

Les tourtereaux de Love Island se sont offert une gamme de bijoux et de mode coûteux des boutiques de créateurs de Londres.

Molly-Mae a offert aux fans un gros plan d’une bague panthère en or jaune 18 carats de 8900 £ avec deux émeraudes qu’elle avait à l’œil depuis un certain temps.

Alors que Tommy a acheté des baskets Dior à 665 £, un t-shirt imprimé Gucci pour le même prix, un t-shirt Dior pour 520 £ et un Commes Des Garcons pour 65 £.

Après s’être mis en appétit, ils se sont dirigés vers l’hôtel cinq étoiles Corinthia pour un dîner de steak giflé qui leur a coûté 100 £ supplémentaires.

Molly a été impressionnée par l’atmosphère chaleureuse et l’attention portée aux détails, révélant qu’elle avait reçu une bouillotte pour la garder au chaud.

Avant la journée, Tommy a partagé sa frustration après s’être vu refuser un visa pour rejoindre son frère Tyson à Las Vegas.

Le boxeur professionnel prévoyait de partir pour l’Amérique et de s’entraîner aux côtés du Gypsy King, qui se prépare à combattre Anthony Joshua.

Mais Tommy a annoncé à ses abonnés sur Instagram que les complications entourant son vol pour Vegas signifiaient qu’il ne pouvait malheureusement pas y aller.

Il a dit: « Alors les gars, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas à Vegas. Il se passe beaucoup de choses depuis une semaine environ, c’est pourquoi je n’ai pas vraiment posté ici.

« Je pars, je ne vais pas » beaucoup de choses ont été dans l’air. Alors oui, ça a été une semaine un peu stressée pour moi.

« Mais, je suis absolument éviscéré parce qu’évidemment, j’étais emballé, je suis allé jusqu’à Heathrow tout a été réglé de ce côté-ci, mais pas du côté américain.

«Ce n’était pas censé être cette fois les gars.

«Il n’y a plus de stress maintenant, nous restons ici, nous continuons à rouler, nous continuons à nous entraîner, prêts pour le prochain combat et quand je suis autorisé à y aller librement, c’est là que je serai là-bas.

« J’obtiendrai l’expérience et oui c’est la mise à jour les gars.

« Je pensais juste que je te laisserais tout ce que je ne suis pas là-bas, je suis ici, en Angleterre et je vais m’entraîner pour le prochain combat. La date du combat arrive très bientôt. »

Les restrictions actuelles sur les coronavirus signifient que toute personne souhaitant voyager hors du pays doit déclarer la raison légalement autorisée de voyager à l’étranger.

Cela comprend le travail, et Tyson s’est envolé pour Sin City la semaine dernière, où il devrait rencontrer l’entraîneur en chef Javan SugarHill Steward.

Actuellement, il s’est installé au gymnase privé de Top Rank et a été rejoint par Billy Joe Saunders, qui combat Canelo Alvarez le 8 mai.

Il a également son fils Prince avec lui et a partagé des photos en profitant du soleil de Sin City.