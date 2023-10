Tommy Fury, le frère du champion WBC des poids lourds Tyson Fury, célébrité de Love Island et boxeur professionnel, a affronté les influenceurs YouTube Jake Paul et KSI lors de ses deux dernières sorties.

Par la suite, cependant, Fury a laissé entendre qu’il en avait désormais « fini avec la boxe crossover ».

S’il recherche de la crédibilité, le titlist britannique cruiserweight Mikael Lawal a invité Fury à monter sur le ring avec lui pour combattre un véritable champion.

Jake Paul affirme que la scène des poids lourds est « ennuyeuse » alors qu'il dit que le match revanche de Tommy Fury aura lieu



C’est la catégorie de poids dans laquelle Fury a opéré et Lawal n’a pas été offensé à l’idée de boxer un relativement novice.

« Cent pour cent », dit joyeusement Lawal. « Faisons le combat. J’espère que nous pourrons remporter ce combat. Certainement, nous devrions nous battre.

« Tant que je peux gagner un peu d’argent et nourrir ma famille, ce sont des affaires. Je me battrai contre n’importe qui, si cela a du sens financièrement. »

Lawal a un sérieux combat entre ses mains ce week-end. Il boxera Isaac Chamberlain pour les titres britannique et du Commonwealth au York Hall samedi, en direct sur Sports aériens.

Andy Scott et John Dennen analysent l'événement principal passionnant au York Hall entre Mikael Lawal et Isaac Chamberlain ainsi qu'une undercard intrigante



Le promoteur Ben Shalom a également suggéré que Fury devrait viser à combattre Viddal Riley. Riley de Londres a formé KSI. Il est cependant un boxeur hautement qualifié, remportant le championnat anglais cruiserweight lors de son dernier concours.

« Pour moi, il [Fury] devrait combattre Viddal Riley », a déclaré Shalom Sports aériens. « La raison pour laquelle il devrait le combattre maintenant est que Viddal ne fera que s’améliorer. Nous pouvons déjà le voir et il atteindra le niveau mondial.

« Si Tommy Fury pensait que cela pourrait être compétitif, obtenez-le tôt, obtenez-le alors qu’il est au début de sa carrière.

« Je sais que Viddal adorerait ce combat. En réalité, Viddal est un opérateur sérieux, la plupart des combattants ne voudront pas le combattre.

« C’est un combat énorme, et je dirais que si Tommy Fury envisage le combat, il devrait le faire le plus tôt possible. »

