Tommy Fleetwood et Francesco Molinari nommés capitaines pour la première Hero Cup | Nouvelles du golf

Tommy Fleetwood et Francesco Molinari ont été nommés capitaines inauguraux de la Hero Cup

Tommy Fleetwood et Francesco Molinari ont été nommés capitaines de jeu pour la Hero Cup, un nouveau concours de match par équipe visant à stimuler la candidature de l’Europe pour regagner la Ryder Cup.

Le capitaine de la Ryder Cup, Luke Donald, supervisera l’événement à Abu Dhabi du 13 au 15 janvier, avec deux équipes de 10 joueurs s’affrontant en foursomes, fourballs et simples et les 20 joueurs prenant part à chaque session.

Fleetwood et Molinari sélectionneront neuf joueurs pour les rejoindre respectivement dans les équipes de Grande-Bretagne et d’Irlande et d’Europe continentale.

La compétition comble efficacement le vide laissé par le Trophée Seve, qui a eu lieu huit fois entre 2000 et 2013 et a donné une expérience de capitaine aux futurs skippers de la Ryder Cup Colin Montgomerie, Jose Maria Olazabal, Nick Faldo, Paul McGinley et Thomas Bjorn.

Molinari et Fleetwood ont remporté leurs quatre matchs ensemble lors de la Ryder Cup 2018 à Paris, ce qui leur a valu le surnom de “Moliwood”.

Le DP World Tour a annoncé la Hero Cup, un nouveau concours de match play par équipe visant à donner aux joueurs européens une expérience du format avant de futures apparitions potentielles à la Ryder Cup.

Molinari a déclaré: “La Hero Cup est une excellente idée et sera un très bon moyen pour les joueurs européens d’acquérir plus d’expérience de jeu en match par équipe. J’ai vraiment senti que cela m’a été bénéfique lorsque j’ai joué dans des événements similaires dans le passé.

“J’espère qu’en tant que capitaines, Tommy et moi pourrons apporter une partie de notre propre expérience du golf d’équipe pour aider les autres joueurs et nous sommes impatients de travailler avec Luke sur ce nouveau concept passionnant avant une grande année pour le golf européen avec la Ryder Cup. dans mon pays d’origine.”

Le capitaine européen Luke Donald a déclaré que la nouvelle Hero Cup aidera à préparer les golfeurs européens pour la Ryder Cup en leur permettant de vivre des matchs et de créer des liens avec leurs coéquipiers.

Fleetwood a ajouté: “Fran et moi nous entendons très bien, donc je suis sûr que cela va sembler un peu étrange au début d’être des capitaines opposés, mais je pense que la Hero Cup est un moyen fantastique pour les joueurs de participer à des matchs en équipe, ce qui est quelque chose nous avons toujours savouré tous les deux.”

La Ryder Cup 2023 se déroule au Marco Simone Golf and Country Club à Rome du 29 septembre au 1er octobre.