Tommy Dorfman, star de « 13 Reasons Why », se présente à nouveau en tant que femme trans

Tommy Dorfman, qui a joué le rôle de Ryan Shaver dans la célèbre série Netflix « 13 Reasons Why », a révélé qu’elle était transgenre. La femme de 29 ans a utilisé Instagram pour informer ses abonnés de ses nouveaux pronoms : elle/elle.

S’adressant à son Instagram, a-t-elle écrit, » ravie de me présenter à nouveau comme la femme que je suis aujourd’hui. mes pronoms sont elle/elle » »Merci, @time, pour cet espace, @torreyadora pour avoir écrit cette histoire, et @gizellehernandez pour ces images.«Je suis particulièrement reconnaissant à chaque personne trans qui a parcouru ce chemin, est tombé en panne barrières, et ont risqué leur vie pour vivre authentiquement et radicalement comme eux-mêmes avant moi. merci à toutes les femmes trans qui m’ont montré qui je suis, comment vivre, me célébrer et prendre de la place dans ce monde. Un immense amour pour mon équipe du premier jour qui a toujours soutenu mon évolution de la manière la plus affirmée » Elle a en outre tagué son maekup et son artiste et a également crédité le photographe «

Times est également allé sur son Instagram et a publié une photo d’elle avec une légende disant que @Tommy Dorfman est sur le point de réaliser une adaptation de « Je vous souhaite tout le meilleur » de Mason Deaver, qui sera en vedette cet automne dans la série limitée de Channel 4 « Fracture » et a un rôle dans le prochain film de Lena Dunham « Sharp Stick ». Mais ce travail n’est qu’une partie de la présence publique de Tommy, écrit Torrey Peters (@torreyadora). Tommy incarne un type de célébrité très moderne, de plus en plus influent et de plus en plus scruté. Et il y a quelque chose que les paparazzi et les adeptes de Tommy ont commencé à remarquer au cours de la dernière année : un changement dans le style et l’apparence de Tommy. Les gens ont commencé à spéculer sur ce que ce changement pourrait signifier dans les commentaires et sur les blogs ; certaines spéculations ont été sordides, d’autres provisoirement favorables. Et pourtant, au cours de l’année écoulée, Tommy n’a rien dit, n’a reconnu aucun changement, a simplement continué – jusqu’à maintenant. « Depuis un an maintenant, je m’identifie et je vis en privé comme une femme, une femme trans », a déclaré Dorfman à Peters. « Le coming out est toujours considéré comme une grande révélation, mais je n’ai jamais été absent. Aujourd’hui, c’est une question de clarté : je suis une femme trans. Mes pronoms sont elle/elle. Je m’appelle Tommy. »

Pour les non avertis, Au printemps 2019, Dorfman a fait ses débuts au théâtre à New York dans la production de The New Group de la pièce de Jeremy O. Harris « Daddy », mise en scène par Danya Taymor.