Tommy DeVito, QB recrue non repêché des Giants, débutera contre les Cowboys

Les Giants devraient-ils quitter Daniel Jones et rédiger un QB ? Robert Griffin III et Domonique Foxworth ne sont pas d’accord sur ce que les Giants devraient faire au poste de quart-arrière la saison prochaine.

EAST RUTHERFORD, NJ — Le Les Giants de New York débuteront dimanche le quart-arrière recrue non repêché Tommy DeVito contre les Cowboys de Dallas.

DeVito recommencera avec le vétéran récemment recruté Matt Barkley après que Daniel Jones se soit déchiré le LCA au genou droit dimanche à Las Vegas. Le remplaçant Tyrod Taylor est déjà dans la réserve des blessés en raison d’une blessure à la cage thoracique.

Ce sera la première fois dans l’ère du repêchage commun que les Giants lancent une recrue non repêchée dans un match sans grève. DeVito sera la 10e recrue non repêchée à débuter un match de la NFL depuis 2010, et la deuxième cette saison. Tyson Bagent a débuté chacun des trois derniers matchs des Bears de Chicago.

“Ça va être excitant. Ça va être amusant”, a déclaré DeVito. “C’est censé être un endroit formidable là-bas. J’ai hâte d’y être.”

DeVito sera également le 10e quart-arrière recrue à débuter un match cette saison, ce qui constitue un record dans la NFL.

DeVito obtient le feu vert face à Barkley parce qu’il est avec les Giants depuis le printemps. Barkley, bien qu’il soit familier avec l’offensive de l’entraîneur Brian Daboll depuis leur séjour ensemble à Buffalo, a été recruté dans l’équipe d’entraînement des Giants la semaine dernière.

Barkley a été inscrit sur la liste active des Giants mercredi, lorsque Jones a été placé sur la réserve des blessés, a déclaré une source à ESPN. New York a également recruté le quart-arrière Jacob Eason dans l’équipe d’entraînement plus tôt cette semaine.

“Il est ici depuis longtemps. Il a récupéré nos affaires, donc nous allons y aller avec DeVito ici”, a déclaré Daboll. “[Barkley has] je ne suis ici que depuis une semaine. Il y a évidemment des nuances qu’il apprend, mais il sera prêt à y retourner [DeVito] en haut.”

Jones a déclaré qu’il pensait avoir déchiré le LCA lors du dernier jeu du premier quart-temps en essayant de faire une coupure, affirmant qu’il avait senti son genou “en quelque sorte bouger” à ce moment-là. C’était différent, mais il essaya de courir dessus et de faire quelques coupes légères entre les quarts.

Lors du jeu suivant, le premier du deuxième quart-temps, Jones a senti le genou bouger et se déformer lors de son recul, c’est-à-dire lorsqu’il est tombé au sol et a attrapé son genou droit.

Jones croit rétrospectivement s’être déchiré le genou lors du dernier jeu du premier quart-temps, mais il n’a aucun regret.

“Je ne pense pas. Je ne pense pas avoir causé davantage de dégâts”, a-t-il déclaré. “Je n’étais pas sûr de ce que c’était au début. … Je pensais que j’allais vraiment bien. Donc je ne pense pas que ce soit une erreur.”

Jones laissera le gonflement s’atténuer et renforcera les muscles autour du genou avant la chirurgie. Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt pour le début de la saison prochaine, Jones a déclaré : “L’objectif est d’être prêt et en parfaite santé le plus tôt possible. Quand cela sera exactement le cas, je ne suis pas encore sûr.”

Jones a réussi deux passes de touché et six interceptions après avoir signé un contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans pendant l’intersaison. Il a raté trois matchs en raison d’une blessure au cou et est désormais absent pour le reste de la saison à cause de son genou. Le professionnel de cinquième année l’a décrit comme une « année difficile ».

DeVito n’a pas été repêché cette année après avoir passé sa carrière universitaire à Syracuse et dans l’Illinois. Le natif du New Jersey a participé à chacun des deux derniers matchs en tant que remplaçant des partants blessés des Giants et a complété 63 % de ses passes avec un touché et deux interceptions.

Après des semaines passées à ne prendre que des représentants d’équipes de scouts, DeVito sera le titulaire contre une équipe des Cowboys qui mène la NFL en faisant pression sur les quarts adverses à un taux de 45,4%, selon NextGen Stats.

“Pas de nerfs, juste de l’excitation”, a déclaré DeVito. “J’ai une règle de vie. C’est la règle n°1 : ne paniquez pas. C’est la chose sur laquelle je me suis toujours appuyé. C’est un jeu. C’est le football. Oui, il y a beaucoup de choses en jeu, mais à la fin de ” Le jour, vous jouez à ce jeu parce que vous l’aimez. Et j’adore ce jeu. Je vais juste y aller et m’amuser. “

DeVito prévoit de s’appuyer sur l’expérience de Jones et Taylor. Ils l’ont déjà convaincu de faire un premier départ dans sa carrière.

“Soyez vous-même”, a déclaré DeVito à propos du conseil. “Vous êtes plus que suffisant… N’essayez pas d’en faire trop. Faites votre travail et c’est tout. Vous êtes ici pour une raison. Faites-le.”

Jones prévoit rester dans l’équipe, au moins jusqu’à l’opération.

“Je vais toujours être aussi impliqué que possible pour aider les gars à se préparer à jouer”, a-t-il déclaré. “Aider Tommy cette semaine à se préparer à jouer, à assister aux réunions et à faire tout ce que je peux pour l’aider, je vais le faire. J’essaie d’être là pour cette équipe et de finir en force.”

Les Giants (2-7) ne s’attendaient pas à atteindre ce point, surtout avant Thanksgiving, avec deux quarts éprouvés en tête de leur tableau de profondeur pour débuter la saison.

DeVito, autrefois considéré comme un espoir de développement qui faisait partie de l’équipe d’entraînement pour commencer la saison, débute désormais contre une défense coriace des Cowboys qui a limogé Jones sept fois lors d’une victoire d’ouverture de 40-0.

“Eh bien, les blessures, commencez par ça”, a déclaré Daboll lorsqu’on lui a demandé comment les Giants en étaient arrivés à ce point. “Les deux gars qui étaient devant lui se sont blessés et il était le troisième. Il a donc fait tout ce que nous lui avions demandé. Il s’est bien préparé et il a une opportunité.”