Tommy Cole, le partenaire de Clelia Theodorou, partage une nouvelle photo de sa petite fille et dit que la star de Towie est la « personne la plus forte »

Le partenaire de CLELIA Theodorou, Tommy Cole, a partagé une nouvelle photo adorable de la petite fille du couple après que la star de télé-réalité a accueilli leur bébé « miracle ».

Tommy a partagé le instantané alors qu’il appelait sa petite amie de 28 ans la « personne la plus forte » qu’il connaisse.

Le partenaire de Clelia, Tommy Cole, a partagé une nouvelle photo de son partenaire et de leur fille[/caption] Instagram

Ils ont accueilli leur fille Cielo après quelques semaines déchirantes[/caption] Instagram

La mère de la star de Towie est décédée des suites des blessures qu’elle a subies dans un accident[/caption]

La beauté TOWIE Clelia a donné naissance à leur enfant quelques semaines seulement après avoir été impliquée dans une affaire horreur fracas de voiture.

Cet incident tragique a coûté la vie à la mère de la star, qui est restée dévastée.

On pouvait voir Clelia bercer leur nouveau-né, Cielo Elizabeth Cole, dans un lit d’hôpital alors que Tommy faisait remarquer qu’elle « méritait » le bonheur après quelques semaines difficiles.

Confirmant la nouvelle hier, Tommy, basé dans l’Essex, a déclaré : « Le moment que nous attendions désespérément est arrivé 2 semaines et 2 jours plus tôt, le 16 septembre 2023 à 18h53 et nous ne pourrions être plus heureux.

« Le petit miracle de maman et papa, Cielo Elizabeth Cole a décidé que ça suffisait et elle était prête à nous rencontrer !

« Le respect que j’ai pour @cleliatheodorou est immense. Elle a réussi à l’accoucher naturellement avec juste gaz et aérer en quelques heures seulement. UN vrai vie femme formidable. Maman et bébé se portent très bien.

Le mois dernier, Clelia a révélé son agonie après la mort de sa mère dans un drame d’horreur.

Clélia a également subi de « terribles blessures » lors de l’accident de fin mai.

La star de la télévision a déclaré qu’elle n’avait jamais connu une telle douleur après avoir subi trois interventions chirurgicales, une quatrième étant prévue.

Elle a déclaré aux fans plus tôt ce mois-ci : « Ma réalité – 35 semaines de grossesse, deux jambes et deux pieds cassés.

« J’ai brisé plus d’os que je ne pensais que vous en aviez aux pieds et je déclencherai pour toujours des détecteurs de métaux dans les aéroports. »

Annonçant la tragique nouvelle de la mort de sa mère, la star de télé-réalité a déclaré que la vie ne serait « plus jamais la même » après avoir perdu sa mère dans ce qui serait un accident de voiture.

Elle a déclaré : « Fin mai, ma mère et moi avons malheureusement été impliquées dans un accident, nous avons tous les deux subi de terribles blessures.

«Je continue de guérir du mien après des semaines d’hôpital, mais c’est avec le plus grand regret de dire que ma belle maman n’a pas pu guérir du sien.

«La personne à qui je n’ai jamais voulu dire au revoir aussi.

« Qui m’a aimé inconditionnellement, la pure définition de l’amour d’une mère. »

Elle a décrit la douleur comme « paralysante » et a déclaré que la perte était au-delà des mots.

« Mon cœur ne guérira jamais de ça, la vie ne sera plus jamais la même.

« Cela ne semble tout simplement pas réel et cela ne le sera jamais, je veux juste que ma mère revienne. »

Le couple semble aux anges avec leur nouvelle arrivée[/caption]