Tommie Lee nie avoir consommé de la drogue après avoir prétendument brandi une arme sur DJ Sky

Tommie Lee nie les allégations de « coke » après avoir été surprise en 4K en train de se faire transporter au karaoké et aurait pointé une arme sur elle Méchants Ouest co-star DJ Sky à TAO.

Jesus prends la roue! Il semble que Tommie soit revenue à ses anciennes habitudes chaotiques parce qu’elle était folle au micro et qu’elle était une ancienne co-star. La star de télé-réalité a fait la une des journaux pour avoir presque traîné DJ Sky avant que quelqu’un ne doive la traîner hors de la scène. Les fans craignent qu’elle ait rechuté dans l’abus de drogues et d’alcool. Cependant, Tommie a applaudi en disant qu’elle s’amusait juste et que les gens devraient « arrêter de l’enregistrer ».

Tommie Lee aurait confronté DJ Sky avec une arme à feu au TAO de Los Angeles

Le Neighbourhood Talk a rapporté que Tommie aurait transporté des outils au TAO lorsqu’elle a écrasé un événement pour affronter DJ Sky. On ne sait pas pourquoi ils ont du boeuf, mais Tommie semblait exciter tout le monde. Méchants Ouest cast à la fin de la saison, qui s’est terminée par une bagarre massive. Ce qui s’est passé a dû laisser aux étoiles de Zeus des tâches inachevées.

Le site revendiquait Tommie «[pulled] au restaurant Tao, est entré et aurait sorti une arme sur DJ Sky et l’aurait pointée sur elle. Sans oublier qu’elle n’était pas une invitée, donc c’était aléatoire.

Plusieurs personnes ont signalé l’incident, obligeant Sky à déposer un rapport de police, selon TNT. La nouvelle d’un moment tendu a immédiatement déclenché des spéculations selon lesquelles Tommie retombe en prison ou toxicomane.

«Elle a eu un sacré bon lot parce que qui sort une arme à feu dans TAO !!!! @ son grand âge », a déclaré un commentaire. « N’y a-t-il pas une limite au nombre de fois où vous pouvez être enfermé avant qu’ils ne vous gardent pendant un certain temps ? parce que les tommies ont bien dépassé cette limite », a demandé un autre. « Quelqu’un a dit qu’elle criait ‘quelle est la procédure quand on vous met une arme sur la tempe’, je ne sais pas », a ajouté une réponse. « J’ai juste l’impression qu’ils ont besoin de tommie tf seul en disant qu’elle se drogue alors que nous n’avons même pas la moindre idée de la profondeur de ce problème », a déclaré un défenseur.

Tommie a répondu aux messages IG en disant: « S’il vous plaît, arrêtez de me mentir. »

Quelqu’un qui semble être un ami de Tommie a enregistré l’altercation, la mettant en scène avec une caméra face à Sky.

«Pourquoi pointes-tu une arme sur moi ? Pourquoi m’enregistres-tu ? » demanda Sky.

Le caméraman a dit à Sky qu’elle l’avait prévu pour « toutes les conneries dont vous disiez en ligne »

« Viens dehors! Viens dehors, Sky. Sortez et criez-nous. Ne jouez pas à des jeux ! » » se moqua Tommie hors caméra.

Sky a apparemment répondu aux commentaires selon lesquels elle était trop effrayante pour sortir avec Tommie et a rapidement couru vers les flics.

«Quand tu as beaucoup à faire [lose] vous devez bouger en conséquence », a posté le DJ sur Instagram Stories.

C’est un bon conseil pour Tommie, qui a littéralement agi de manière si imprudente qu’elle a alimenté encore plus de rumeurs sur la drogue cette semaine.

Regardez Tommie Lee se faire traîner hors de la scène après une performance chaotique de karaoké après le flip !