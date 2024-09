Tomlin Tidbits : Tout ce que Mike Tomlin avait à dire (10 septembre)

Mike Tomlin donne sa conférence de presse en début de semaine avant chaque match, pour analyser ce qui s’est passé le week-end précédent et se concentrer sur celui à venir. Nous allons parler des choses les plus marquantes que Tomlin a dites dans des articles séparés, mais nous allons ajouter quelques petites pépites d’information dans cet article. Un guichet unique pour le reste de ce que Coach T. avait à dire.

Avant d’entrer dans les détails, voici tout ce que nous avons écrit jusqu’à présent lors de la conférence de presse :

Bilan des blessures : Mike Tomlin fait le point sur Russell Wilson, Dan Moore Jr. souffre d’un gonflement de la cheville

Tomlin : Russell Wilson « se sent mieux aujourd’hui qu’avant », mais il reste dans l’expectative

Tomlin : les Steelers sont « vraiment ravis » de faire revenir Corliss Waitman

Les Steelers expliquent pourquoi l’équipe a ramené SS Terrell Edmunds

Les Steelers s’attendent à une augmentation de la participation aux entraînements du WR Roman Wilson cette semaine

Mike Tomlin refuse de dire si Russell Wilson, en bonne santé, reprendra son rôle de QB1

« J’ai fait un sondage, mec » : Mike Tomlin explique comment Scotty Miller est devenu titulaire d’un mandat d’urgence

« C’était très bien » : Mike Tomlin évalue la performance de Justin Fields

Mike Tomlin satisfait de Donte Jackson et DeShon Elliott : « C’est exactement ce que vous obtenez de » vétérans

« Il est raisonnable de s’attendre à ce que la bonne santé de Larry Ogunjobi reflète un meilleur jeu », déclare Mike Tomlin

Tomlin : le nouveau CB Beanie Bishop Jr., UDFA, a pris un « très bon départ » pour les Steelers

Jaylen Warren est « en assez bonne santé » malgré une charge de travail peu importante la semaine 1, déclare Mike Tomlin

ENVIRONNEMENT DIFFICILE À DENVER

Jouer à Denver n’est jamais facile en raison de l’altitude, et surtout en début de saison, lorsque le temps est chaud, cela peut avoir des conséquences néfastes sur une équipe. Pour les Steelers, s’assurer qu’ils sont en bonne condition physique cette semaine sera essentiel pour combattre ce que Mike Tomlin a appelé un « environnement hostile et difficile ».

« La première chose à laquelle je pense quand je pense à Denver, c’est l’environnement. Surtout à ce stade de la saison », a-t-il déclaré. « C’est un environnement hostile et difficile à bien des égards. Du point de vue du bruit de la foule, du point de vue de la préparation physique. Nous ne pouvons donc pas fuir cela. Nous devons courir vers cela pour nous préparer en gardant ces choses à l’esprit cette semaine. »

Les Broncos porteront leurs uniformes entièrement blancs dimanche, ce qui signifie que les Steelers devront porter du noir. Cela ajoute une couche supplémentaire à l’aspect conditionnement physique avec un maximum de 87 prévu à Denver. Il y a aussi une certaine excitation parmi les fidèles des Broncos avec Bo Nix au poste de quarterback. Alors que Justin Fields est sur le point de commencer, de nombreux fans des Broncos ont peut-être acheté des billets en s’attendant à voir le retour de Russell Wilson, ce qui pourrait créer une ambiance bruyante.

C’est un défi auquel les Steelers devront faire face, et les fans des Steelers ne prendront probablement pas le contrôle de l’Empower Mile High Field comme ils l’ont fait au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.

PAYTON WILSON JOUE BIEN

Le secondeur recrue Payton Wilson a fait ses débuts dans la NFL contre les Falcons dimanche, et il a immédiatement fait irruption sur la scène avec un plaquage salvateur lors de la première possession du match.

« Je pensais que ce n’était pas trop gros pour lui, ce qui est un bon début pour un jeune joueur », a déclaré Tomlin à propos du jeu global de Wilson. « En général, j’ai vu ce que Payton a fait en termes de production ou de comportement. »

Les Steelers ont alterné Wilson et Elandon Roberts en fonction de leurs aptitudes, Roberts étant plus agressif en descente et Wilson plus rapide offrant à l’équipe une meilleure option en couverture de passe. Tomlin a déclaré que cette semaine, les choses pourraient être un peu différentes, mais il ne serait pas surprenant de voir le rôle de Wilson prendre de plus en plus d’ampleur au fil de la saison.

Il possède de nombreuses qualités intéressantes au poste de secondeur, et la semaine 1 a été un bon début pour Wilson. S’il peut poursuivre sur sa lancée, il pourrait devenir un très bon contributeur pour les Steelers cette saison.

LES POINTS POSITIFS À RETENIR DE FRAZIER/ANDERSON

Le centre Zach Frazier et le défenseur central Spencer Anderson ont tous deux effectué leur premier départ en NFL contre les Falcons et, dans l’ensemble, la ligne a été assez impressionnante dimanche, n’autorisant que deux sacs et obtenant une bonne poussée dans le jeu de course.

« J’apprécie les efforts et le comportement d’un gars comme Spencer, d’un gars comme Zach Frazier, qui joue pour la première fois dans des stades de saison régulière et a une capacité de départ, il y a certainement beaucoup de choses positives sur lesquelles s’appuyer. J’aime leur attitude, leur comportement et leur finition. Nous allons continuer à travailler sur les petits détails. »

Il y a certainement beaucoup de choses à construire en ce qui concerne Frazier et Anderson, et ce fut un début vraiment solide pour Frazier tandis qu’Anderson a tenu bon. Les deux ne sont en aucun cas des produits finis, mais c’était bien de les voir tous les deux bien performer, et en ce qui concerne Frazier, de le voir rebondir après des problèmes de snap en début de match. C’était un bon point de départ pour les deux, et je m’attends à ce que les deux soient un peu meilleurs contre Denver dimanche.