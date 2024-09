Tomlin sur les supports, l’altitude et le fusil de chasse

Q. Lors de votre conférence de presse de mardi, vous avez déclaré que l’adversaire du jour, les Broncos de Denver, jouerait en fonction de son environnement. Que signifie jouer en fonction de son environnement et comment les Broncos y parviennent-ils ?

R. Ils ont commencé la semaine dernière à l’extérieur, comme nous, et cela implique un certain nombre de défis. Aujourd’hui, ils ont le confort de leur stade, leur réputation est réelle en termes de bruit de foule. J’imagine que leur défense va utiliser cela à son avantage, en particulier dans des situations de passes unidimensionnelles. Ils vont être en position de blitz. Ils vont mettre à rude épreuve notre ligne offensive. Nous avons un pivot débutant, nous avons un jeune arrière inexpérimenté, nous sommes dans leur stade, et c’est la première chose qui me vient à l’esprit quand je pense aux avantages de cela. Et puis du côté offensif, tout est à votre disposition lorsque vous travaillez dans les limites de votre propre stade. S’ils choisissent de changer de rythme et de ne pas jouer en groupe, ils sont capables de le faire. Vous pouvez communiquer sur la ligne de mêlée lorsque vous êtes dans ces scénarios. Les gens sont plus à l’aise pour essayer des choses chez eux, des gadgets et des choses de cette nature, que sur la route.

Q. Chaque fois que l’on associe les mots Denver et environnement, une chose vient à l’esprit : l’altitude. Chuck Noll pensait que les athlètes avaient besoin de plusieurs jours d’exposition à l’altitude pour s’y habituer, et que le meilleur plan de voyage était donc d’arriver dans la ville la veille du match, comme pour un voyage en voiture normal. Partagez-vous cet avis ?

R. Je pense que ces discussions sont moins pertinentes aujourd’hui. La technologie a minimisé certaines de ces choses. Ces gars s’entraînent avec des appareils qui limitent leur apport en oxygène pendant l’intersaison, par exemple, et ils ont donc tellement de mécanismes à leur disposition pour les préparer, non seulement cette semaine, mais tout au long du calendrier de 12 mois en termes de façon de s’entraîner. La restriction de l’oxygène n’est qu’un élément de routine de l’entraînement de nos jours, et je pense que cela les prépare simplement à certains de ces scénarios qui étaient auparavant plus problématiques pour nous en tant que collectif.

Q. Du point de vue des bases du football, quels sont les avantages et les inconvénients d’avoir le quart-arrière sous le centre plutôt que dans le fusil de chasse ?

A. Au poste de centre, vous pouvez faire beaucoup plus de choses en termes de concepts de jeu, en particulier dans le jeu de course. Votre passe d’action de jeu est plus efficace au poste de centre. Il est très difficile d’obtenir cette sensation d’attaque en descente qui pousse généralement les secondeurs à se rapprocher de la ligne de mêlée lorsque vous faites une passe d’action de jeu en position fusil de chasse. Et donc, ce sont certaines de ces nuances – le nombre de jeux, en particulier dans le jeu de course, qui sont à votre disposition. Il y en a un nombre limité qui sont à votre disposition en position fusil de chasse, et puis il y a un peu de perte en termes de sensation de passe d’action de jeu.

Q. Étant donné que la plupart des lycées et des universités dirigent désormais leurs attaques avec le quart-arrière dans le rôle de tireur d’élite, les quarts-arrières qui arrivent dans la NFL manquent-ils des compétences et du savoir-faire nécessaires pour exécuter sous le centre ?

A. Ce ne sont pas seulement les quarterbacks, mais aussi les pivots. Et vous devenez ce que vous faites de manière répétée. Le développement des compétences implique une composante de mémoire musculaire, et il n’est pas déraisonnable dans le jeu d’aujourd’hui d’avoir un pivot et un quarterback qui ont joué jusqu’au niveau professionnel sans avoir beaucoup d’expérience des échanges centre-quarterback. C’est juste une fonction du jeu d’aujourd’hui. Beaucoup d’attaques opèrent exclusivement avec un fusil de chasse ou un pistolet, et beaucoup d’universités le font aussi. Et donc, c’est juste un élément du jeu d’aujourd’hui dont je ne fais pas grand cas, pour être honnête avec vous. Ce sont des athlètes de haut niveau au niveau professionnel. Vous leur présentez quelque chose de nouveau, ils l’apprennent et ils en font un non-problème. C’est comme si la plupart des parieurs universitaires ne faisaient pas également office de détenteurs parce qu’il y a 110 personnes sur la liste à l’université. La plupart des parieurs doivent apprendre à tenir une fois qu’ils arrivent dans la NFL. Mais s’il s’agit d’athlètes de haut niveau, c’est un processus assez fluide.

Q. Comment le fait d’être assis à 100 % du temps dans le siège passager pourrait-il avoir un impact sur les autres postes en attaque : les joueurs de ligne, les joueurs éligibles, les porteurs de ballon ?

A. Souvent, le shotgun est utilisé par les joueurs de ligne offensive dans une position à deux points, simplement en termes de structure. Il y a donc beaucoup de conséquences imprévues ou de conséquences secondaires à jouer en dehors de cette structure. Si vous jouez exclusivement avec cette structure, vous faites probablement plus de passes que de courses. La passe prépare votre course. Les divisions sont généralement dictées par cette approche du business. Le type de jeu que vous exécutez, beaucoup de courses en schéma de zone, par exemple, par opposition aux courses en schéma d’écart. Nous pourrions parler pendant des jours des ramifications pour toutes les parties impliquées lorsque vous choisissez cette structure comme structure. Mais ce n’est qu’un élément de notre business. Ce n’est pas différent d’avoir une discussion 4-3 contre 3-4 en défense. Ce n’est vraiment pas un gros problème. C’est juste la façon dont vous choisissez de gérer votre business.

Q. Une pénalité que nous avons vu plus souvent pendant le Kickoff Weekend était une formation illégale lorsqu’un tackle offensif était considéré comme s’étant aligné dans le champ arrière. Quelle est la norme ici, entre ce qui est légal et ce qui entraînera un drapeau de pénalité ?

A. Vous devez briser la taille du pivot. Si vous êtes un joueur de ligne offensive, c’est la norme générale. Votre casque doit briser la taille du pivot. Ils remettent cela en question de temps en temps, en particulier dans les moments de passe unidimensionnels. Un tackle qui fait face à un rusher de premier ordre va essayer d’obtenir un avantage, et c’est généralement là que se situe la discussion. Vous voyez très rarement cette pénalité être appelée sur les premier ou deuxième essais. En général, c’est une circonstance de passe unidimensionnelle, et un gars fait face à un rusher de premier ordre, et il essaie d’obtenir un avantage. Et son casque peut ne pas briser la taille du pivot. C’est la discussion générale.

Q. Est-ce un nouveau point sur lequel les officiels doivent insister, car je ne me souviens pas que cela ait été appelé très souvent, voire jamais ?

A. Certaines choses se passent au début de la saison dans la NFL. Je ne vais pas dire que c’est un programme, cela ferait de moi un théoricien du complot. Mais certaines choses se passent au début de la saison et attirent l’attention de tout le monde et tout le monde se met en rang. Je vais en rester là.

Q. Une autre statistique qui a été mise en évidence lors du Kickoff Weekend est que les botteurs ont réussi 21 de leurs 23 tentatives de field goal à plus de 50 yards. Ce niveau de précision constante a-t-il un impact sur la stratégie de jeu, que ce soit en termes d’attaque ou de défense ?

R. Certainement. Mais je pense que ce n’est pas un secret. À cette époque de l’année, il n’y a pas de fatigue qui pourrait affecter cela, l’usure du parcours, si vous voulez. J’imagine que ce chiffre sera plus bas au cours de la deuxième moitié de la saison. Mais il y a aussi un certain nombre d’environnements vierges à cette époque de l’année, que ce soit à l’intérieur ou qu’il fasse beau dehors en septembre. À mesure que l’on arrive en octobre et novembre, les conditions météorologiques deviennent un facteur, et la fatigue cumulative du parcours devient un facteur, ce qui rend les field goals de plus de 50 verges plus problématiques en termes de prise de décision et de botté lui-même.

Q. Bo Nix sera titulaire aujourd’hui au poste de quarterback pour les Broncos. Le classeriez-vous comme un quarterback mobile qui cherche à gagner du temps pour effectuer des lancers sur le terrain, ou est-il un quarterback coureur pour lequel des jeux conçus seront appelés pour attaquer une défense avec sa course ?

R. En ce qui concerne son profil de draft, je l’ai décrit comme un gars mobile. Mais j’ai vu des choses au cours de la première semaine en termes de ce qu’il était capable de faire et de ce qu’ils étaient capables de faire, et cela évolue probablement. Ce que je dois reconnaître, c’est qu’un travail sur un seul match est un petit échantillon, et nous le découvrons, et vraiment, les Broncos de Denver le découvrent probablement. Si nous sommes tous honnêtes avec nous-mêmes. À cette époque de l’année, nous découvrons encore beaucoup de choses sur nos adversaires et sur nous-mêmes. Nous durcissons les divisions du travail. Nous nous endurcissons et développons des personnalités et des choses qui ne sont pas négociables. Je pense que ce n’est qu’un élément des premières parties du voyage qu’est la saison. J’y suis depuis assez longtemps pour le voir sous cet angle. Parfois, les joueurs plus jeunes et moins expérimentés sont prêts à mourir sur les collines trop tôt dans ce voyage, alors que c’est une chose qui évolue et se développe.

Q. En termes de style de course, Nix a-t-il du Josh Allen en lui ?

A. Josh Allen est un extraterrestre. Bo Nix est efficace. Je ne suis pas prêt à le mettre dans la catégorie des extraterrestres. J’espère que mon opinion ne changera pas après ce match de football.

Q. Quelles sont certaines des caractéristiques d’une attaque de Sean Payton ?

R. Vous savez, Sean utilise une variété de groupes de personnel, et cela témoigne de son expérience. Beaucoup de jeunes coordinateurs s’épanouissent grâce au rythme. Et lorsque vous vous épanouissez grâce au rythme, cela limite évidemment votre utilisation du personnel. Sean Payton a déjà fait partie de cette génération de joueurs, comme Jon Gruden. Il fait partie de cette génération de joueurs qui se distinguent par le personnel et la spécialisation de Sean McVay et Mike McDaniel et des gars comme eux, qui sont issus d’une génération plus jeune où le rythme est roi. La spécialisation et le personnel sont rois pour la génération de Sean Payton, dont je fais évidemment partie.

Q. Plus tôt dans la semaine, vous avez signé le botteur Corliss Waitman, et vous avez dit qu’il s’était développé en tant que titulaire pendant son séjour avec les Steelers. Pouvez-vous nous en dire plus ? Et Chris Boswell a-t-il eu un impact sur ce processus ?

A. Comme je l’ai mentionné plus tôt dans notre conversation, dans les universités, les parieurs ne tiennent souvent pas le ballon à cause du nombre de personnes disponibles pour les entraîneurs universitaires. C’est un double travail dans la NFL à cause de la pénurie de talents. Il y a un nombre limité de personnes, et donc nous lui avons appris à tenir le ballon. Et évidemment, Boz a joué un rôle majeur dans son apprentissage de la tenue du ballon ici. Et donc j’imagine que c’est assez confortable pour Boz, étant donné qu’il a fait partie du processus de croissance et de développement (de Waitman) dans ce domaine. Et ne vous y trompez pas, non seulement ce sont les exploits de Boz lorsque nous envoyons notre unité de field goal sur le terrain, mais il y a aussi un élément de prise de balle instantanée qui est un élément majeur de la cohérence et du fonctionnement.

Q. Comment le botteur aide-t-il un joueur à apprendre à être un titulaire ?

A. En lui parlant simplement de ce qu’il apprécie. Vous savez, le ballon peut être tenu sous différents angles ou à la verticale. Certains botteurs préfèrent que le ballon soit en haut ou en bas. D’autres veulent que le ballon soit penché vers l’arrière ou vers l’avant, etc. Certains botteurs sont très sensibles à l’espace dans lequel vous placez le ballon. Il y a donc beaucoup de nuances dans la discussion, et en fait, c’est probablement différent d’un botteur à l’autre. Et Boz a pu imposer ses petites nuances à Corliss à un très jeune âge, et j’imagine que cela a façonné certaines de ses valeurs fondamentales et de sa mécanique en tant que porteur.

Q. Avez-vous considéré ses mécaniciens comme titulaires lorsque vous avez choisi un parieur pour remplacer Cameron Johnston ?

A. Absolument. Absolument.