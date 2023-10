Brooke PriorRédacteur d’ESPNLecture de 3 minutes

Kenny Pickett quitte le jeu après un coup dur Le quart des Steelers Kenny Pickett sort après avoir reçu un coup dur d’Adam Gotsis.

PITTSBOURG — Le quart-arrière des Steelers Kenny Pickett (côtes) est une décision en temps de match pour le match de jeudi soir contre les Titans tandis que la sécurité All-Pro Minkah Fitzpatrick (ischio-jambiers) a été exclue, a déclaré lundi l’entraîneur Mike Tomlin.

“Je pense que la porte est définitivement entrouverte pour Kenny”, a déclaré Tomlin. “Probablement une décision de type temps de jeu, basée sur les informations que je détiens ici aujourd’hui, sans aucun dommage structurel, etc. au niveau de ses côtes.

“Et donc, nous voyons comment nous allons passer la semaine, sa capacité à lancer, son niveau de confort, sa capacité d’efficacité, et cetera, et laissons cela nous guider pour déterminer sa disponibilité.”

Pickett s’est blessé aux côtes lorsqu’il a été touché par l’ailier défensif des Jaguars de Jacksonville Adam Gotsis lors d’un premier lancer 17 secondes avant la mi-temps dimanche, tandis que Fitzpatrick, qui mène l’équipe avec 54 plaqués, s’est blessé aux ischio-jambiers au premier quart du match de dimanche. défaite contre les Jaguars.

Si Pickett ne peut pas y aller, le quart-arrière suppléant Mitch Trubisky commencera, a déclaré Tomlin.

Trubisky a complété 15 des 27 tentatives pour 138 verges avec un touché et une interception dans la seconde moitié de la défaite 20-10 de dimanche, tandis que Pickett était 10 sur 16 pour 73 verges avant sa blessure.

Comme c’est généralement le cas pour les Steelers (4-3), ils auront un entraînement « fonctionnel » mercredi, et ce sera la clé pour déterminer la disponibilité de Pickett, a déclaré Tomlin.

“Il aura l’occasion de montrer qu’il est prêt à ce moment-là”, a déclaré Tomlin.

C’est la deuxième fois cette saison que la disponibilité de Pickett est remise en question pour un prochain match. Il a également été éliminé tôt contre les Texans de Houston en raison d’une blessure au genou lors de la semaine 4, mais il a pu jouer contre les Ravens de Baltimore lors du match suivant.

“Je ne pense pas que cela ait un grand impact”, a déclaré le centre Mason Cole à propos du statut du quart-arrière et du plan de match. “Je pense que nous devons vaquer à nos occupations, qu’il joue ou non. Je pense que nous avons confiance en Mitch. Nous l’avons vu gagner des matchs pour nous dans des situations similaires, donc nous planifierons le match comme d’habitude. Je j’espère y aller jeudi et gagner.”

En défense, avec Fitzpatrick absent, les Steelers s’appuieront sur une combinaison de Damontae Kazee, Keanu Neal, Miles Killebrew et Elijah Riley pour absorber l’absence de Fitzpatrick. Le demi de coin Patrick Peterson, qui a joué un rôle de sécurité, pourrait également aider.

“De toute évidence, la perte de Minkah est importante”, a déclaré Tomlin. “C’est un travail de plusieurs hommes, pas un travail d’un seul homme. Heureusement, nous avons des vétérans là-bas, des gars comme Killebrew, Kazee et Keanu Neal qui sont des joueurs vétérans de la NFL et cela atténue l’impact, espérons-le. Mais évidemment, ce n’est pas le cas. c’est le travail d’un seul homme lorsque vous parlez de remplacer Minkah, que vous parliez de sa capacité de meneur de jeu ou de sa capacité de communication.”

Et, à l’approche de la date limite des échanges de mardi, Tomlin n’a pas rejeté l’idée que les Steelers concluent un accord. Il y a un an, les Steelers ont cédé le receveur Chase Claypool aux Bears de Chicago pour un choix de deuxième ronde.

“Nous sommes toujours ouverts aux affaires”, a déclaré Tomlin.