Tomi Lahren : Pourquoi la défense de la frontière ukrainienne est-elle prioritaire par rapport à la nôtre ?

Alors que Biden cherche à envoyer des troupes américaines en Ukraine, l’hôte de « Final Thoughts » et « No Interruption » de Fox Nation, Tomi Lahren, a critiqué l’intention de l’administration de fournir des troupes américaines pour défendre les frontières d’un autre pays sur les nôtres.

« Alors laissez-moi clarifier les choses, nous débattons de l’opportunité de défendre la frontière de l’Ukraine, mais notre illustre président n’a aucun plan pour défendre la nôtre? » dit Lahren

Lahren a ensuite discuté des troubles qui se produisent en Europe de l’Est et du postulat actuel de Biden sur l’opportunité de s’impliquer et de fournir un soutien à la frontière ukrainienne avec la Russie.

« Il semblerait que la Russie soit prête à faire une incursion mineure/majeure en Ukraine », a déclaré Lahren.

Elle a évoqué le fait que tout au long de la réflexion de Biden concernant la protection de l’Ukraine, le président n’a pas pris de mesures pour consolider les frontières américaines.

« Mais devinez-moi, pourquoi diable serions-nous plus prêts, plus prêts et plus stratégiquement préparés pour défendre la frontière ukrainienne que la nôtre? » dit Lahren.

Les États-Unis sont sur le point d’envoyer éventuellement 8 500 soldats financés par les contribuables américains en Europe de l’Est dans le but de défendre l’Ukraine contre la Russie.

« Mon garçon, imaginez si nous avions ce genre de présence à notre frontière sud pour arrêter l’invasion de notre nation par tous les Tom, Dick et Harry qui veulent passer », a déclaré Lahren.

Tout en ne voulant pas négliger l’engagement des États-Unis envers nos alliés de l’OTAN, Lahren a souligné le fait que nos propres frontières sont criblées de « problèmes et de risques » qui doivent encore être traités.

« Regardez l’incursion majeure et largement ignorée sur notre frontière sud ! Des millions de personnes avec un « s » ont traversé notre frontière et dans l’ombre depuis que Biden a pris ses fonctions et littéralement rien n’a été fait pour arrêter ou même dissuader cela », dit Lahren.

Lahren a détaillé comment « l’incompétence » de Biden a été utilisée par les pays comme une opportunité majeure d’avancer de multiples façons.

« Quel embarras. Nos ennemis se moquent de nous et considèrent l’incohérence et l’incompétence de cet homme comme une opportunité géante de gagner du pouvoir, de l’argent, de la force et de la géographie », a déclaré Lahren. « Et pourquoi ne le feraient-ils pas? Nous avons un président et un parti politique président qui sont plus préoccupés par le type de matériau dans lequel nos doubles masques sont fabriqués que par la protection et la défense de nos propres arrière-cours. »

