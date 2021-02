Tombez amoureux de 20 couples essentiels qui font la différence le V-Day

Cette Saint-Valentin, il y a de l’amour dans l’air, mais le coronavirus aussi.

Pour de nombreux couples, le jour le plus romantique de l’année sera un peu différent dans certains États, car le COVID-19 continue de suspendre les repas à l’intérieur, la soirée cinéma au théâtre et d’autres traditions. Une chose que la pandémie ne peut pas arrêter, cependant, est la célébration de l’amour.

Alors que E! Les nouvelles sont toujours là avec le scoop sur vos romances préférées à Hollywood, nous voulons également reconnaître quelques Américains ordinaires qui font des choses extraordinaires jour après jour. Aujourd’hui, les projecteurs sont braqués sur les couples qui sont tous deux des travailleurs essentiels pendant la pandémie.

À San Diego, Californie, Jennifer Fitzgerald passe sa journée en tant qu’infirmière COVID-19 pendant que son mari Kyle Fitzgerald sert en tant qu’officier de police et membre de l’équipe SWAT. À la fin de leur quart de travail, ils sont plus que reconnaissants de s’avoir.

«Malgré l’incertitude et les obstacles auxquels nous avons tous deux été confrontés dans nos professions respectives cette année, je suis honorée d’être en première ligne, au service de ma communauté aux côtés de mon mari Kyle», a déclaré Jennifer à E! Nouvelles. «Nos deux rôles peuvent être épuisant émotionnellement et physiquement, c’est donc agréable d’avoir ce soutien et cet amour indéfectibles à la maison.»