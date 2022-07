Tombes non marquées : la Première Nation du Manitoba commence la recherche du site du pensionnat

Une Première Nation du Manitoba a officiellement commencé sa recherche de tombes potentielles non marquées sur le site d’un ancien pensionnat.

Première Nation Pimicikamak, située à Cross Lake, au Manitoba. à environ 773 kilomètres au nord de Winnipeg, a commencé les recherches lundi. Les équipes utilisent un géoradar pour parcourir les terrains du pensionnat St. Joseph, qui a fonctionné de 1912 à 1969.

“Notre espoir est en fait de voir si nous pouvons trouver des anomalies qui pourraient indiquer des lieux de sépulture non marqués”, a déclaré le chef David Monias.

Les communautés des Premières Nations de tout le Canada ont recherché sur les sites des anciens pensionnats indiens d’éventuelles tombes anonymes d’enfants décédés alors qu’ils fréquentaient les pensionnats à la suite d’une découverte à Kamloops l’année dernière.

La Première Nation Minegoziibe Anishinabe et la Première Nation Sagkeeng au Manitoba ont découvert des anomalies à la suite de recherches radar plus tôt cette année. Des travaux sont en cours pour déterminer si les anomalies sont des tombes anonymes.

Monias a déclaré que le personnel de la Première Nation Pimicikamak parcourait des documents archivés pour en savoir plus sur les élèves qui sont allés à l’école.

« Il y a eu des témoignages de survivants des pensionnats qui ont indiqué qu’il y a des enfants qui étaient là avant et qu’on n’a plus revus », a-t-il dit. “Nous nous demandons donc, en ce qui concerne ce qui s’est passé, nous voulons savoir qui étaient les élèves, nous voulons savoir qui est allé à l’école là-bas, et nous voulons savoir qui est réellement mort en allant à l’école.”

Monias a déclaré qu’au départ, ils savaient que 35 enfants figuraient sur la liste des décès au pensionnat St. Joseph, bien que, selon les documents reçus, 85 enfants soient peut-être décédés à l’école.

“Cela a été vraiment dévastateur pour les personnes qui ont lu le rapport”, a-t-il déclaré, ajoutant que la communauté recherchait toute documentation sur les lieux de sépulture des enfants.

Monias a ajouté que la communauté fournit des soutiens en santé mentale et des services psychologiques aux personnes de la communauté qui en ont besoin.



Si vous êtes un ancien élève des pensionnats indiens en détresse ou si vous avez été touché par le système des pensionnats indiens et avez besoin d’aide, vous pouvez contacter la ligne de crise des pensionnats indiens 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419. Un soutien et des ressources supplémentaires en santé mentale pour les Autochtones sont disponibles ici.