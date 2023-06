Tombes anonymes: les législateurs devraient agir maintenant, dit Murray

Avant la publication de son rapport provisoire sur les progrès en tant qu’interlocuteur spécial du Canada sur les tombes anonymes dans les anciens pensionnats, Kimberly Murray affirme que les législateurs à tous les niveaux de gouvernement ne devraient pas attendre ses conclusions pour agir.

Citant des exemples de lacunes qu’elle a déjà identifiées, telles que le processus interminable d’obtention de dossiers et les diverses approbations nécessaires pour accéder à des terres privées pour les cérémonies et les recherches, Murray a déclaré que les gouvernements pourraient faire beaucoup de choses maintenant, comme elle le poursuit. travail.

« J’en parle un peu dans le rapport provisoire, de certaines choses comme la suppression des frais de dossier pour que les communautés puissent accéder à l’information », a déclaré Murray à l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, dans une interview. « Nous n’avons pas besoin d’attendre la fin de mon mandat pour apporter des changements et mettre certaines choses en place. »

Une série de découvertes dévastatrices de tombes anonymes dans d’anciens pensionnats indiens au Canada au cours des deux dernières années ont revigoré les appels à l’action. Cela a incité le gouvernement fédéral à nommer Murray pour travailler avec les peuples autochtones et à faire des recommandations pour renforcer les lois et pratiques fédérales afin de protéger et de préserver les lieux de sépulture non marqués.

Murray a également été invité à aider les communautés autochtones à surmonter les obstacles juridictionnels et juridiques sur les lieux de sépulture et à faciliter le dialogue avec les gouvernements et les institutions concernés, y compris les églises. La nomination de Murray comprenait également des plans pour résoudre les problèmes liés à l’identification et à la protection des tombes non marquées, y compris le rapatriement des restes.

Murray est sur le point de déposer un rapport intérimaire sur ses progrès le 16 juin, marquant un an depuis qu’elle a assumé le rôle.

Elle a déclaré à Kapelos que son prochain rapport mettra en évidence d’autres domaines de préoccupation identifiés par les survivants et les communautés concernant les obstacles auxquels ils sont confrontés pour essayer de retrouver leurs enfants, des coûts associés à l’accès à la documentation, à la nécessité d’une réforme législative.

« Cela ne devrait pas prendre 50 ans pour savoir où votre enfant est enterré », a déclaré Murray. « Et nous écrivons quelques exemples dans notre rapport provisoire qui sort. »

« C’est tout simplement terrible que les familles doivent passer par là pour déterminer ce qui est arrivé à leur enfant », a-t-elle déclaré.



Regardez l’intégralité de l’interview de Murray dans le lecteur vidéo ci-dessus.