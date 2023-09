Tomber à nouveau amoureux à Belle Isle | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Shutterstock Les cyclistes font une pause et profitent de la vue sur Belle Isle.

Aucun homme n’est une île, écrivait John Donne au XVIIe siècle.

Il n’a pas dit qu’aucun homme ne pouvait amour une île.

Voici l’histoire d’un tel homme et de cette île, et d’un professeur de commerce de l’UP déterminé à en faire un ménage à trois.

La femme, originaire de la banlieue du comté d’Oakland, enseignait à l’université de Keweenaw, où l’eau coulait sur trois côtés. Maintenant, elle et l’homme traversent un pont à vélo afin d’être entièrement entourés d’eau et de deux nations dans l’un des parcs urbains les plus étonnants du continent.

La semaine dernière, il a repris son ancienne routine consistant à faire du vélo autour de Belle Isle le matin – après une interruption de quatre mois en raison de vols répétés de vélos couchés dans le garage d’un appartement apparemment sécurisé à trois kilomètres de l’île.

Juste une semaine après que « anonyme » ait écrit « Le séjour d’un single d’argent sur la scène du matchmaking en ligne de Detroit » dans cette publication, exprimant sept mois de frustration et d’espoirs déçus dans la recherche d’un partenaire septuagénaire, la femme de la péninsule a d’abord contacté le gars de l’île et a lancé une mission de sauvetage, jurant de le sauver du bourbier de misère confuse dans lequel il s’était enfoncé.

Elle a conçu un plan, mesuré les dimensions au magasin de vélos et la largeur des portes de son appartement, et réapprend à rouler après une vingtaine d’années. Elle sort son vélo couché la plupart du temps et ils pédalent sur le pont MacArthur.

Belle Isle est toujours le même pays des merveilles dont il se souvenait : une retraite de 982 acres loin du stress urbain dans les eaux internationales, avec son aquarium, son conservatoire, son musée des Grands Lacs, son centre de la nature, son yacht club et son club nautique, sa plage publique – pleine de cyclistes et de marcheurs. , des gens dans des voitures garées regardant simplement l’eau et l’horizon des villes de deux nations, des navires océaniques géants à deux pas du rivage, des kayakistes, des rameurs, des vedettes rapides sur la rivière, des cygnes, parfois un pygargue à tête blanche, et des levers de soleil spectaculaires sur le Canada. .

Bien sûr, la même agence d’État désemparée qui a permis pendant des années qu’il soit un cheval de course de nabab, le gère toujours mal, gardant l’enclos en béton de dix acres comme terrain d’entraînement de la police, laissant les anciens terrains et bâtiments du zoo continuer à se dégrader, et les arbres dans les bois inondés continuent à pourrir. La signalisation vaut quelques grimaces : « ne nourrissez pas les animaux sauvages ni les oiseaux » (le MRN pense que les oiseaux ne sont PAS des animaux sauvages !) ; « pas de contenants en verre ni d’animaux sur la plage » (vous pouvez emmener vos animaux en verre partout ailleurs à Belle Isle) ; « pas de stationnement sur l’herbe » (peut-être sur les mauvaises herbes) ; « les animaux doivent être tenus en laisse de six pieds » (même les chats, les serpents et les tortues ?).

Mais même le DNR du Michigan ne peut pas tout gâcher. Faire du vélo là-bas est un beau cadeau du prof de l’UP à l’homme qui avait presque abandonné son rêve éveillé. L’autre jour, il a demandé au fleuve son premier cargo, et puis deux d’énormes cargos se faufilaient en amont devant eux, masquant brièvement les voitures sur Riverside Drive à Windsor.

Croyez-vous en la magie? C’est juste de l’autre côté du pont.

