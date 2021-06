Tombe des enfants du pensionnat indien de Kamloops : le Canada compte avec ses mauvais traitements envers les peuples autochtones

À partir du XIXe siècle, plus de 150 000 enfants autochtones ont été envoyés, souvent de force, dans des pensionnats financés par le gouvernement, principalement gérés par l’Église, où ils ont été punis pour avoir parlé leur langue et pratiqué leurs traditions. Beaucoup ont été victimes d’abus physiques et sexuels. La dernière école a fermé en 1996. Le traumatisme multigénérationnel a persisté.