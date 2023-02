Tombe de Meru : l’Égypte ouvre au public une tombe vieille de 4 000 ans

L’Égypte a restauré, documenté et ouvert aux touristes la tombe de l’Empire du Milieu de Meru, le plus ancien site accessible au public de la Cisjordanie de Louxor, qui abrite certains de ses monuments pharaoniques les plus spectaculaires, dont la Vallée des Rois.

Meru était un haut fonctionnaire à la cour du roi Mentuhotep II de la XIe dynastie, qui a régné jusqu’en 2004 av. J.-C. et qui, comme Meru, a été enterré à la nécropole de North Asasif, a indiqué le ministère dans un communiqué jeudi 9 février.

La tombe creusée dans le roc de Meru a été restaurée par le Centre polonais d’archéologie méditerranéenne de l’Université de Varsovie et le Conseil suprême des antiquités d’Égypte.

“Il s’agit du premier site d’une période aussi ancienne dans l’ouest de Thèbes à être rendu accessible aux visiteurs”, a déclaré le communiqué du ministère citant Fathi Yassin, directeur général des antiquités en Haute-Égypte.

Le tombeau, qui faisait face à l’avenue de la procession menant au temple de Mentuhotep II, contient un couloir menant à une chapelle d’offrandes avec une niche pour une statue du défunt. Un puits funéraire descend vers une chambre funéraire avec un sarcophage.

“C’est la seule pièce décorée de la tombe, avec une décoration inhabituelle de peinture sur enduit à la chaux”, a déclaré Yassin.

La tombe de Meru était connue depuis au moins le milieu du XIXe siècle, selon la mission archéologique égyptienne polonaise. Des restaurateurs italiens ont nettoyé certaines des peintures murales en 1996.

Certains des plus éminents responsables de l’Empire du Milieu ont été enterrés à North Asasif, selon le communiqué.

En haut : un employé égyptien travaille sur la tombe de Meru, vieille de 4 000 ans. Photo publiée avec l’aimable autorisation du ministère égyptien des Antiquités/Handout via Reuters.