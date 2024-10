Tomb Raider IV-VI Remastered proposera un commutateur graphique polygonal, lancement le 14 février 2025

Écrasez les ennemis avec votre béguin

Tomb Raider obtient un remaster.

Le remaster fait suite à l’introduction du Tomb Raider 1-3 Remaster, sorti plus tôt cette année. Crystal Dynamics s’est à nouveau associé à Aspyr, qui fait revivre des titres plus anciens, mais au lieu de publier les trois jeux séparément, ils sont également disponibles sous forme de bundle.

Le nouveau remaster propose trois jeux : Tomb Raider : The Last Revelation (1999), Tomb Raider : Chronicles (2000) et Tomb Raider : The Angel of Darkness (2003). Ces jeux ont des graphismes récemment remasterisés, mais selon l’annonce, il y aura une option pour passer aux « modèles polygonaux originaux » à tout moment. De plus, les utilisateurs auront la possibilité d’utiliser le mode photo et de profiter de tous nouveaux trophées et réalisations.

Tomb Raider IV-VI Remasterisé, Source : Crystal Dynamics

Tomb Raider : La Dernière Révélation – Lara Croft découvre le tombeau perdu du dieu égyptien Set, le libérant involontairement et accomplissant une ancienne prophétie qui plonge l’humanité dans les ténèbres.

– Lara Croft découvre le tombeau perdu du dieu égyptien Set, le libérant involontairement et accomplissant une ancienne prophétie qui plonge l’humanité dans les ténèbres. Tomb Raider : Chroniques – Suite aux événements de La Dernière Révélation, Lara Croft est enterrée dans un tombeau égyptien et est présumée morte. Lors de son mémorial, ses proches se remémorent les secrets de son passé.

Tomb Raider : L’Ange des Ténèbres – Accusée de meurtre, Lara devient une fugitive en fuite, tout en découvrant une sinistre conspiration impliquant des expériences alchimiques et la recherche d’artefacts anciens.

Tomb Raider: Tomb Raider IV-VI remasterisé avec Lara Croft 44 128 vues

L’ensemble remasterisé coûtera 29,99 $ et sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam, Epic Games Store et GOG le 14 février 2025.

Crystal Dynamics a également annoncé que la franchise entière avait désormais atteint 100 millions d’exemplaires vendus.

Source: Tomb Raider

Un grand merci à MrX1980 pour le conseil !