Tomb Raider d’Amazon teste la star de Game Of Thrones pour Lara Croft

Un live-action Tomb Raider L’émission télévisée tourne sur Amazon depuis quelques années maintenant, et il semble que la série pourrait se concentrer sur sa future Lara Croft. Date limite rapports que Game of Thrones » Sophie Turner ainsi que Meurtre à l’Orient Express » Lucy Boynton est actuellement en lice pour le rôle emblématique du jeu vidéo.

La semaine des jeux : rivalités ravivées et autres nouveautés

Le scénario de la série a été écrit par Sac à puces la créatrice Phoebe Waller-Bridge et commandé par Amazon plus tôt cette année. Turner et Boynton sont maintenant prêts à faire des tests d’écran pour Lara Croft, bien qu’il soit possible que d’autres soient également dans le mix. Deadline rapporte qu’Emma Corrin (La Couronne) et Mackenzie Davis (Arrêtez-vous et prenez feu) figurent également sur une « liste de souhaits » de recrues potentielles pour le chercheur armé.

Après son rôle marquant dans Game of Thrones Dans le rôle de Sansa Stark, Turner a décroché plusieurs rôles au cinéma, dont notamment Jean Grey dans les deux films. X-Men : Apocalypse et Phénix sombre. Elle joue actuellement dans la série dramatique policière britannique Jeanne. Boynton, quant à lui, est apparu dans Bohemian Rhapsody, L’œil bleu pâleet Barbietout en incarnant Astrid Sloan dans la comédie dramatique Le politicien.

L’une des séries de jeux vidéo les plus anciennes, Tomb Raider a déjà connu de nombreuses adaptations à l’écran. Il y a eu deux films au début des années 2000 avec Angelina Jolie et un redémarrage en 2018 avec Alicia Vikander comme héros titulaire. Le film a rapporté un montant décent au box-office mais n’a donné lieu à aucune suite directe.

Tomb Raider a également récemment été exploité dans un série animée moins que stellaire sur Netflix. Les jeux avancent également à plein régime avec des trilogies remasterisées des six jeux originaux ainsi que des travaux en cours sur une suite à succès chez Crystal Dynamics. Cette entrée n’a pas encore de date de sortie, bien qu’Amazon ait déjà confirmé qu’il n’y aurait pas de chevauchement d’histoire avec sa prochaine adaptation.