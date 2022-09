Tomates violettes avec de plus grands avantages pour la santé approuvées pour frapper les marchés l’année prochaine

Il est généralement admis que les fruits et légumes cultivés naturellement ont de meilleurs bienfaits pour la santé que ceux cultivés artificiellement en laboratoire. Cependant, chaque règle a quelques exceptions et une race de tomate spécialement modifiée génétiquement cultivée par le professeur de l’Université d’East Anglia et biochimiste britannique Cathy Martin remet en question cette idée. Cette tomate violette, contrairement au rouge habituel, aurait non seulement une durée de conservation plus longue, mais serait également efficace pour améliorer la santé générale.

Selon un rapport de CNN, Cathy Martin, qui a développé la tomate avec une équipe du John Innes Center à Norwich, en Angleterre, voulait créer une tomate contenant plus d’antioxydants, comme ceux que l’on trouve dans les mûres et les myrtilles.

Elle a produit un pigment spécial dans les tomates en combinant deux gènes de la fleur de muflier. Cela a incité les tomates à produire plus d’anthocyanes, créant une couleur pourpre vibrante, semblable aux myrtilles.

“Je voulais démarrer des projets où nous pourrions regarder et voir s’il y avait des avantages pour la santé pour ce groupe particulier de pigments”, a-t-elle déclaré à CNN.

Bien que les tomates aient été conçues il y a longtemps, l’USDSA a récemment approuvé la sélection et la consommation de ce fruit unique, le déclarant dans un récent communiqué de presse. Les tomates arriveront sur les marchés américains l’année prochaine.

Martin a également expliqué comment l’anthocyane des tomates violettes possède des propriétés antioxydantes bénéfiques pour la santé. Sa capacité à influencer la composition du microbiome et donc aide également à la digestion d’autres nutriments. En 2013, Martin a publié une étude qui expliquait comment ces tomates violettes avaient une durée de vie plus longue.

L’étude indique également que lorsque des souris atteintes de cancer ont été nourries avec des tomates violettes, elles ont survécu de 30 % à celles qui mangeaient des tomates rouges. Cela a conduit les scientifiques à croire que cette tomate se révélerait bénéfique pour éviter le cancer et le diabète de type 2.

