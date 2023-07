Tomates A Rs 250 A Kg Dans Cet Etat

Les humbles tomates se vendent maintenant à des tarifs princiers dans le nord, l’aliment de base allant à Rs 250 le kg à Gangotri Dham et Rs 180 à 200 le kg dans le district d’Uttarkashi.

Un vendeur de légumes a déclaré que les tomates étaient soudainement devenues plus chères dans la région.

« Les consommateurs subissent le poids de la hausse des prix des tomates à Uttarakashi. Les gens ne sont même pas disposés à les acheter. À Gangotri, Yamunotri, les tomates coûtent entre 200 et 250 roupies le kg », a déclaré à ANI Rakesh, un vendeur de légumes. .

Beaucoup ont attribué la forte hausse des prix des légumes à la vague de chaleur qui sévit dans les principales régions productrices de tomates, ainsi qu’aux fortes pluies, entraînant une perturbation des chaînes d’approvisionnement.

Les tomates ont également une durée de conservation relativement plus courte, ce qui aurait également une incidence sur leurs prix.

À Chennai, les tomates se vendent actuellement à Rs 100-130 le kg.

Confronté à une baisse des prix, le gouvernement du Tamil Nadu a commencé à vendre des tomates à un taux subventionné de 60 roupies par kg dans les magasins de rationnement de la capitale de l’État, Chennai, dans le but d’apporter un peu de répit aux consommateurs au milieu de la spirale des prix.

Comme de nombreux États, le Karnataka a également vu les prix des tomates grimper en flèche ces derniers jours.

Les prix des tomates à Bengaluru varient de 101 à 121 roupies le kilogramme. Les prix élevés ont été attribués à l’augmentation soudaine de la température en mars et avril, entraînant des attaques de ravageurs sur la tomate et des taux de marché plus élevés.

