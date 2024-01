Tomashi Jackson superpose l’histoire pour révéler l’injustice contemporaine

La plupart du temps, lorsque Tomashi Jackson crée de l’art, elle dit qu’elle ne sait pas à quoi ressemblera le produit final. Au lieu de l’esthétique, elle se concentre davantage sur la recherche méthodique approfondie qui entre dans l’œuvre – comme dans le cas de « I See Fields of Green (Put the Ball Through the Hoop) » (2022), une peinture multimédia croisant des scènes historiques de un discours prononcé en 1963 par le président Lyndon B. Johnson à l’Université du Michigan, une réunion en 1965 entre le président et les organisateurs noirs sur la législation sur le droit de vote, et une performance de Nina Simone en 1969 au Morehouse College. Superposée de matériaux symboliques en terre recueillis dans le Colorado, l’œuvre colorée affronte une tension paradoxale de réalités violentes et un espoir inébranlable pour un avenir meilleur.

C’est l’une des nombreuses œuvres de Jackson que les visiteurs pourront voir le mois prochain dans le cadre de la première enquête à mi-carrière de l’artiste multimédia, À travers l’universinaugurée à l’Institut d’art contemporain (ICA) de Philadelphie à l’Université de Pennsylvanie le 10 février. Initialement présentée au Museum of Contemporary Art Denver (MCA Denver), l’exposition présente plus de 30 pièces couvrant la photographie, les textiles, la vidéo, la peinture, la sérigraphie et la sculpture de la dernière décennie pour fournir un aperçu complet de sa pratique basée sur la recherche et de son utilisation emblématique de la couleur kaléidoscopique et de la superposition pour aborder les problèmes d’oppression systémique.





Tomashi Jackson, « Here at the Western World (Professor Windham’s Early 1970’s Classroom & the 1972 Baptist Church Choir) » (2023), acrylique, poussière de marbre de la carrière de Yule Mountain et Great Sand Dune sur sacs en papier, toile et textile avec PVC vinyle marin, crochets et œillets en laiton sur une structure d’auvent en bois fabriqué à la main, 87 x 114 x 9 1/2 pouces (image avec l’aimable autorisation de l’artiste, Tilton Gallery et ICA Philadelphia)



Miranda Lash, conservatrice au MCA Denver, a déclaré Hyperallergique que l’exposition a été organisée de manière vaguement chronologique dans plusieurs salles de manière à mettre également en évidence « comment certains thèmes ont refait surface au fil du temps, notamment les histoires liées à la déségrégation, l’épanouissement et la restriction des droits civils pour les personnes de couleur, et l’accès à l’éducation, au vote et à l’éducation ». logement aux États-Unis.

Remontant à 2015, À travers l’univers présente des œuvres multimédias telles que « Press and Curl (Black and Brown People’s Mortgage Free Homes) » (2019), une sculpture de bandes de vinyle drapées sur un auvent bleu qui lutte contre les inégalités en matière de logement, et « Les droits des États (Brown et al. vs The Board of Education of Topeka, Kansas) (Limited Value Exercise)) » (2017), composé de textiles et de souvenirs trouvés faisant référence au monument Brown contre le Conseil scolaire Décisions de la Cour suprême de 1954 et 1955. Dans une conversation avec des vidéos temporelles que Jackson qualifie de « peintures en mouvement », des structures constituées de photographies historiques superposées, déformées et partiellement obscurcies par un ensemble vertigineux de lignes de demi-teintes inclinées (une pratique de gravure qui convertit sections photographiques en lignes ou en points), révèlent de nouvelles formes et teintes – une pratique caractéristique de Jackson.





Tomashi Jackson, « Here at the Western World (Professor Windham’s Early 1970’s Classroom & the 1972 Baptist Church Choir) » (2023), acrylique, poussière de marbre de la carrière de Yule Mountain et Great Sand Dune sur sacs en papier, toile et textile avec PVC vinyle marin, crochets et œillets en laiton sur une structure d’auvent en bois fabriqué à la main, 87 x 114 x 9 1/2 pouces. (image fournie par l’artiste, Tilton Gallery et ICA Philadelphia)



« Here at the Western World (Professor Windham’s Early 1970’s Classroom & the 1972 Baptist Church Choir) » (2023) est l’une des quatre pièces récemment créées après le séjour de l’artiste au Colorado en 2022. Inspirée du documentaire de 2022. Ce n’est pas qui nous sommes qui examine le décalage entre la réputation apparemment progressiste de Boulder et les expériences vécues par ses résidents noirs, l’œuvre fusionne deux photographies d’archives des années 70 de l’histoire des Noirs à Boulder avec du vinyle, de la peinture acrylique, des sacs en papier et des textiles. La pièce est également recouverte d’une pâte que l’artiste a créée à partir de sable provenant des grandes dunes de sable de l’État et de poussière de marbre de Yule – un matériau de haute qualité utilisé pour construire le Lincoln Memorial et d’autres monuments.

« Scènes que j’ai vues dans [‘This Is Not Who We Are’] m’a inspiré à concentrer mon énergie sur ces moments d’espaces qui ont été intentionnellement créés par et pour les Noirs et autres personnes de couleur qui, ce faisant, créer la possibilité et l’opportunité de liberté pour chacun », a déclaré Jackson Hyperallergique.





Tomashi Jackson, « I see Fields of Green (Put the Ball Through the Hoop) » (2022), acrylique, poussière de marbre Yule Quarry et sacs en papier sur toile avec vinyle marin PVC monté sur une structure d’auvent en bois fabriquée à la main avec crochets et œillets en laiton, 85 1/4 x 86 1/2 x 9 1/2 pouces (image gracieuseté de l’artiste, Tilton Gallery et ICA Philadelphia)



Cet esprit de foi et de joie résilientes apparaît également dans une émission monocanal dédiée à l’alter ego R&B de Jackson, Tommy Tonight. Le personnage humoristique, « aimant et synchronisé sur les lèvres » a émergé pendant le séjour de l’artiste à l’école de peinture et de sculpture de Skowhegan en 2019 et fonctionne désormais comme un « avatar de [Jackson’s] chagrin », a expliqué l’artiste. Le leader d’un groupe fictif appelé “Les Talents“ (un clin d’œil à Octavia Butler Parabole série), Tommy Tonight résulte de l’expérience de Jackson d’être entouré de musique dans son enfance.

“La musique apparaît tout au long de mon travail – dans les titres de mes expositions, les titres des peintures”, a déclaré Jackson en riant. “Et parfois, je me sens poussé à adopter un personnage différent et une synchronisation labiale pour aimer les chansons des Great Sand Dunes du Colorado, et c’est ce qui s’est passé avec ce morceau.”

L’exposition de Jackson sera visible à l’ICA jusqu’au 2 juin.





Tomashi Jackson, « Tommy Tonight_Slow Down (Love Song for the Great Sand Dunes)_Still 8 » (2023), vidéo monocanal avec son (image gracieuseté de l’artiste, Tilton Gallery et ICA Philadelphia)



