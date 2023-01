Tom Zhu : le patron de la Chine est désormais le dirigeant de Tesla le plus en vue après Elon Musk

Hong Kong

Reuter

—



Le chef chinois de Tesla Inc, Tom Zhu, a été promu pour prendre en charge les usines d’assemblage américaines du constructeur de voitures électriques ainsi que les opérations de vente en Amérique du Nord et en Europe, selon une publication interne des lignes de rapport examinées par Reuters.

La publication de Tesla (TSLA) a montré que le titre de vice-président de Zhu pour la Grande Chine n’avait pas changé et qu’il conservait également ses responsabilités en tant que cadre supérieur de Tesla (TSLA) pour les ventes dans le reste de l’Asie depuis mardi.

Cette décision fait de Zhu le dirigeant le plus en vue de Tesla après Elon Musk, avec la supervision des livraisons sur tous ses principaux marchés et de toute sa production en dehors de l’usine Tesla toujours en expansion en Allemagne.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Reuters a examiné l’organigramme qui avait été publié en interne par Tesla et a confirmé le changement avec deux personnes qui l’avaient vu. Ils ont demandé à ne pas être nommés parce qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter de la question.

Zhu et une équipe de ses rapports ont été amenés par Tesla à la fin de l’année dernière pour résoudre les problèmes de production aux États-Unis, ce qui a suscité chez ses collègues l’attente qu’il était préparé pour un rôle plus important.

La nomination de Zhu à un rôle mondial intervient à un moment où Musk a été distrait par son acquisition de Twitter (TWTR) et les analystes et investisseurs de Tesla ont appelé à une action qui approfondirait le banc des cadres supérieurs et lui permettrait de se concentrer sur Tesla.

Sous Zhu, l’usine de Shanghai de Tesla a fortement rebondi après les blocages de Covid en Chine.

Tesla a déclaré lundi avoir livré 405 278 véhicules au quatrième trimestre, en deçà des estimations de Wall Street, selon les données compilées par Refinitiv. L’entreprise avait livré 308 600 véhicules au cours de la même période un an plus tôt.

Les responsables de Tesla relevant de Zhu incluent : Jason Shawhan, directeur de la fabrication à la Gigafactory au Texas ; Hrushikesh Sagar, directeur principal de la fabrication à l’usine Tesla de Fremont ; Joe Ward, vice-président en charge de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique ; et Troy Jones, vice-président des ventes et du service en Amérique du Nord, selon l’avis de Tesla sur les lignes de rapport examiné par Reuters.

Les responsables nationaux de Tesla en Chine, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande ont continué de faire rapport à Zhu, selon l’avis.

Zhu, qui est né en Chine mais détient maintenant un passeport néo-zélandais, a rejoint Tesla en 2014. Avant cela, il était chef de projet dans une entreprise créée par ses camarades de MBA à l’Université Duke, conseillant des entrepreneurs chinois travaillant sur des projets d’infrastructure en Afrique.

Pendant le verrouillage de Covid de deux mois à Shanghai, Zhu faisait partie du premier groupe d’employés dormant dans l’usine alors qu’ils cherchaient à la faire fonctionner, ont déclaré des personnes qui travaillent avec lui.

Zhu, un manager sans chichi qui arbore une coupe à la mode, préfère les vestes polaires de marque Tesla et a vécu dans un appartement subventionné par le gouvernement qui se trouve à 10 minutes en voiture de la Gigafactory de Shanghai. Il n’était pas immédiatement clair s’il déménagerait après sa promotion.

Il prend en charge les principaux hubs de production de Tesla au moment où l’entreprise prépare le lancement de Cybertruck et d’une version remaniée de sa berline Model 3.

Lorsque Tesla a publié une photo sur Twitter le mois dernier pour célébrer que son usine d’Austin, au Texas, a franchi une étape importante dans la production de son modèle Y, Zhu faisait partie des centaines de travailleurs souriants sur le sol de l’usine.

Allan Wang, qui a été promu vice-président en charge des ventes en Chine en juillet, a été répertorié comme représentant légal de l’opération dans les documents d’enregistrement déposés auprès des régulateurs chinois lors d’un changement de la société le mois dernier.

James Murdoch, membre du conseil d’administration de Tesla, a déclaré en novembre que la société avait récemment identifié un successeur potentiel à Musk sans nommer la personne. Murdoch n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Elecktrek avait précédemment annoncé que Zhu assumerait la responsabilité des ventes, de la livraison et du service aux États-Unis.