Tom Zanetti et Sophie Hermann de Celebs Go Dating «  rompent le verrouillage pour une nouvelle romance  »

Tom Zanetti et Sophie Hermann auraient enfreint les règles de verrouillage pour passer la Saint-Valentin au lit ensemble pendant le week-end.

Le duo, qui s’est rencontré sur Celebs Go Dating, a révélé ses actions en publiant des vidéos sur Instagram.

DJ Zanetti a posté un film de lui où il semblait nu dans son lit, en disant: « J’ai la crème de la crème, la crème de la crème. »

Une main de femme apparaît alors sur la photo et recouvre la bouche de Zanetti comme pour le faire taire.

Les utilisateurs d'Instagram ont remarqué que la main de la femme avait le même vernis à ongles et les mêmes anneaux que la star de Made In Chelsea, Sophie, dans ses publications.







Zanetti a également partagé un autre clip de Sophie assise en face de lui lors d’un dîner romantique aux chandelles pour la Saint-Valentin.

Le duo avait un serveur qui leur servait de la nourriture.

Le DJ vit à Leeds tandis que la mannequin allemande Sophie est basée dans l’ouest de Londres, suggérant que le couple a enfreint les règles de verrouillage en parcourant près de 220 miles pour être ensemble le jour de la Saint-Valentin.







Une source a déclaré au Sun: « Il n’est pas surprenant que Tom et Sophie se soient enfin réunis après tant de flirt tactile pendant Celebs Go Dating.

« Les fans seront ravis par cette jolie histoire d’amour. Mais ils ont été surpris par leurs posts vidéo séparés montrant qu’ils se sont rencontrés le jour de la Saint-Valentin.

« C’est génial qu’ils soient enfin devenus un couple. »







The Mirror a contacté les représentants de Tom Zanetti et Sophie Hermann et attend un commentaire.

Les téléspectateurs de célébrités vont sortir ensemble: The Mansion a regardé le couple flirter alors qu’ils étaient censés sortir avec des personnes non célèbres dans l’émission de télé-réalité E4.

Ils ont posté des vidéos les uns des autres sur les réseaux sociaux et, lors de l’émission de dimanche soir, il lui a finalement demandé de sortir avec lui.