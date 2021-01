Les fans de CELEBS Go Dating ont été laissés en larmes après que Tom Zanetti a parlé de sa petite amie décédée.

Le monde du DJ de 31 ans a été secoué en 2010, à 21 ans, lorsque sa petite amie de trois ans est décédée dans un accident de voiture.

Lizzie Pickavance n’avait que 20 ans à l’époque et rentrait du travail à Manchester lorsqu’elle a perdu le contrôle de sa voiture sur la M62 près de Gildersome et que le véhicule s’est écrasé dans un arbre.

Il a parlé de la nuit où elle est morte pour aimer les conseillers Anna Williamson et Paul Carrick Brunson sur E4 ‘Celebs Go Dating: The Mansion.

«Elle est décédée. Elle n’est pas revenue à la maison un matin», leur a-t-il dit.

«Elle s’est endormie au volant, elle travaillait la nuit, je l’attendais chaque nuit. Donc la seule nuit où je me suis endormie, je me suis réveillée et elle n’était pas là.

Tom a commencé à devenir ému en leur disant plus: « Putain de merde, je raconte beaucoup cette histoire quand les gens me demandent, je ne suis généralement pas ému. Je pense à cause de la pression dans la maison et j’ouvre à vous les gars. «

Les fans de Celebs Go Dating ont admis que le moment «les avait émus» et l’ont félicité pour son ouverture.

« Pleurer à Tom Zanetti sur Celebs Go Dating. Quel type », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a ajouté: « Tom Zanetti m’éclate sur sa vie. Fort et inspirant! #CelebsGoDating. »

Et un troisième a déclaré: « J’ai annoncé Tom Zanetti mais mec je veux juste faire un câlin au gars en écoutant comment sa missus est morte. Pauvre type. »

Dans une interview exclusive avec The Sun, Tom a raconté comment Lizzie était « la bonne » en réfléchissant aux raisons pour lesquelles il ne s’était pas encore installé.

Il a expliqué: «C’est elle, c’est ce qui est difficile, je suppose, si vous voulez être honnête et profond à ce sujet.

«J’ai rencontré Lizzie quand j’avais 18 ans et j’ai passé trois bonnes années avec elle. C’était juste parfait. Et puis après sa mort, j’ai perdu un peu la tête et j’essayais de remplacer ce que j’avais avec elle.

«C’était elle et ça vous fait penser: ‘Je pourrais peut-être poursuivre la même chose à nouveau.’ Et puis quand je réalise que cette personne n’est pas Lizzie, alors ça ne marche pas. «

Tom a poursuivi: «Quand j’avais 16 ans, et ça va paraître idiot, mais je me suis toujours imaginé marié avec des enfants quand j’avais 26 ans. C’était mon objectif dans la vie.

«Quand tu es plus jeune, tu penses à des trucs comme ça et évidemment la vie ne se passe pas comme ça. Donc si j’étais restée avec Lizzie, ça aurait été le plan, mais évidemment ça n’a pas marché.

«Alors j’ai l’impression qu’après Liz, j’ai eu deux ans un peu déraillé, dans un sens, et ensuite chaque petite amie avec laquelle j’ai essayé de m’installer pour obtenir ce que j’avais avec elle.

«J’ai tout donné, j’étais complètement fidèle, juste pour voir où cela se passerait sans faux semblants et ces relations n’ont pas fonctionné.

« Je suis un père de famille, très axé sur la famille, j’ai toujours voulu ce genre de vie. Alors je ne sais pas, on verra ce qui se passera. Je ne veux plus trop donner de moi-même. »

Tom est devenu papa de son fils Deaconn alors qu’il n’avait que 17 ans, avec lui et Lizzie se rencontrant et tombant amoureux quand son petit garçon, maintenant 14 ans, avait 18 mois.

La nouvelle série de Celebs Go Dating a été lancée plus tôt cette semaine, avec Chloe Ferry, Curtis Prichard et Wayne Lineker parmi les autres stars participant à l’émission.

Cette série a vu toutes les stars emménager ensemble dans un manoir de Surrey afin de pouvoir former une bulle pour filmer au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Celebs Go Dating a lieu tous les soirs de la semaine à 21h sur E4