Tom Waterhouse, le fils du célèbre bookmaker Robbie Waterhouse et du principal entraîneur de chevaux de course Gai Waterhouse, a posé avec des animaux de la ferme et des femmes en bikini dans une série de messages de Noël bizarres.

Le bookmaker de 38 ans a publié une photo de lui dans un costume tenant un bébé chèvre entouré de plus de chèvres, d’alpagas et de jeunes femmes légèrement vêtues sur une propriété régionale sur Twitter et Instagram le jour de Noël.

« De ma famille à la vôtre, je vous souhaite à tous un joyeux Noël », a déclaré Waterhouse sous-titré.

Les femmes sur la photo étaient des mannequins et pas en fait la famille de Waterhouse.

Il est la quatrième génération de la dynastie des courses de Waterhouse et le petit-fils du bookmaker le plus influent d’Australie William ‘Bill’ Waterhouse, décédé en novembre de l’année dernière.

Le message de Noël de Tom Waterhouse a divisé les utilisateurs, beaucoup disant qu’il était sexiste.

« Je me sentirais plus à l’aise s’il ne faisait pas parader des femmes comme du bétail et les posait comme des objets. Ce qu’il porte et ne porte pas ne m’inquiète pas. Les attitudes sexistes qu’il perpétue le sont », a écrit un homme.

«Les femmes en tant que décoration étaient ringardes dans les années 90. C’est dégoûtant », a écrit une femme.

Une autre femme a souligné le double standard des vêtements: «Tom! Où sont vos speedos? Nous sommes aveugles au genre de nos jours, alors ne soyez pas timide ».

«Ce type de marketing sonne l’alarme pour moi», a déclaré un homme.

Un autre homme a écrit: « Sad AF … Il a dû payer pour une ferme et tous ces modèles pour un tweet? Cela doit être le tweet de Noël le plus incroyable de 2020. »

La veille de Noël, Waterhouse a posté une photo similaire de son moi en costume entouré d’alpagas, de chèvres et des mêmes femmes, dont l’une tenait une serviette pour lui, sur la même propriété régionale.

Bien que le message ait été largement critiqué, certaines personnes l’ont apprécié pour sa valeur marketing perçue ou «comique».

‘GOAT = le meilleur de tous les temps! Marketing assez intelligent! ‘ Un homme a écrit.

Un autre homme a déclaré: « C’est de l’or de la comédie, dans un monde où tout le monde a trop peur pour avoir une blague et rire. Bien joué, monsieur!

« Beaucoup de gens sont très intéressés par cette photo de famille. Ce qu’ils ne réalisent pas, c’est que cela donne à Tom l’exposition dont il a désespérément besoin. Tom 1, facilement offensé 0, dit un autre homme.

La veille de Noël, Waterhouse a publié une photo similaire de lui-même assis à une table à dîner en train de boire un UpandGo avec des trophées, des fruits, une boîte de Fanta et un lapin également sur la table.

La semaine précédente, il a publié une photo avec deux autres femmes, sous-titrée: « Je viens d’avoir 6 Up & Go. Maintenant, je suis prêt à faire la fête.

« Bons moments à Happy Valley », a-t-il légendé le message.

Up and Go, Fanta, les mannequins féminins et les voitures de sport de luxe sont des thèmes récurrents dans les vidéos et les photos sur les réseaux sociaux de Waterhouse ces derniers temps.

La plupart des publications font la promotion de sa nouvelle application pour smartphone, qui, selon lui, trouve les meilleures cotes de paris pour les parieurs.