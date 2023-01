Tom Verlaine, leader et guitariste du groupe américain Television, décède à 73 ans

Tom Verlaine, le leader, auteur-compositeur et guitariste légendaire du groupe new-yorkais Television, est décédé à l’âge de 73 ans.

Son décès a été annoncé par Jesse Paris Smith, la fille de Patti Smith, qui a déclaré qu’il était décédé “après une brève maladie”.

Verlaine, qui est né Thomas Miller à Denville, New Jersey, a commencé à étudier le piano à un âge précoce mais est passé au saxophone après avoir entendu un disque de Stan Getz.

C’est pendant son adolescence qu’il a été inspiré pour se mettre à la guitare après avoir entendu le hit des Rolling Stones en 1966, 19th Nervous Breakdown.

Il a adopté son nom de scène en référence au poète symboliste français Paul Verlaine.

Lui et son ami d’école, Richard Hell, qui partageaient une passion pour la musique et la poésie, ont déménagé à New York séparément et en 1972, ils ont formé le groupe Neon Boys, qui comprenait Verlaine à la guitare et au chant, Hell à la basse et au chant, et Billy Ficca à la batterie.

Le groupe a duré peu de temps puis en mars 1973, ils se sont reformés, se faisant appeler Television, et ont recruté Richard Lloyd comme deuxième guitariste.

Leur premier concert a eu lieu en mars 1974.

En 1975, Hell quitte le groupe et ils sortent leur premier single avec Fred Smith remplaçant Hell.

Verlaine est sorti avec la poétesse et musicienne Patti Smith lorsqu’ils faisaient partie de la scène punk émergente de New York, et ils ont collaboré à plusieurs reprises au fil des ans.

Television a sorti deux albums, Marquee Moon et Adventure, très acclamés par la critique mais avec des ventes modestes. Marquee Moon, est considéré comme l’une des versions déterminantes de l’ère punk.

Le groupe se sépare en juillet 1978 mais Verlaine se lance dans une carrière solo dans les années 1980 et vit un temps en Angleterre.

En 1992, Television s’est reformé en 1992 en sortant un troisième album éponyme et en se produisant en direct de manière irrégulière.

À propos de son style de jeu de guitare distinctif, il a déclaré à un intervieweur de Guitar Player en 2005: «Je n’ai jamais joué de la guitare avec des disques, donc je n’ai jamais appris tous les léchages de vitesse vers lesquels tout le monde gravite au début.

«Je connais des guitaristes de 19 ans qui peuvent jouer des solos de Danny Gatton note pour note. Ils ne savent pas vraiment quelles notes ils jouent, mais ils les font parfaitement.