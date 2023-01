Tom Verlaine, guitariste et co-fondateur du groupe Television, mort à 73 ans

Le co-fondateur et guitariste du groupe punk rock Television, Tom Verlaine, est mort à 73 ans selon des informations.

Le musicien est décédé à New York aux côtés d’amis après avoir souffert d’une brève maladie.

“Il était connu pour son lyrisme anguleux et ses côtés lyriques pointus, son esprit sournois et sa capacité à secouer chaque corde à son émotion la plus vraie”, a déclaré son attaché de presse. “Sa vision et son imagination vont nous manquer.”

Né Thomas Miller dans une famille du New Jersey, Tom a adopté « Verlaine » en l’honneur du poète symboliste français Paul Verlaine.

Verlaine, avec son camarade de classe et ami Richard Hell, a quitté le lycée au début des années 70 et a formé le groupe proto-punk Neon Boys, avant sa dissolution éventuelle en 1973. Le groupe s’est ensuite réuni sous un nouveau nom, Television, quelques mois plus tard.

Son jeu de guitare a joué un rôle déterminant dans la communauté rock, inspirant les futurs musiciens malgré le succès commercial minime du rockeur, comme en témoigne la pléthore d’hommages qui ont afflué pour le rockeur.

“Paix et amour, Tom Verlaine”, a écrit la co-fondatrice de The Bangles, Susanna Hoffs, en ajoutant un emoji au cœur brisé.

“J’ai perdu un héros”, a écrit le leader du REM, Michael Stipe, sur Twitter. “Vous m’avez fait découvrir un monde qui a bouleversé ma vie. Je vous en serai éternellement reconnaissant.”

Billy Idol a également partagé son appréciation pour Verlaine, écrivant sur Twitter, “Triste 2 entendez @TELE_VISION_TV #tomverlaine passer aujourd’hui. Il a fait une musique incroyable qui a grandement influencé la scène punk rock américaine et britannique dans les années 70 RIP.”

À leur apogée, Verlaine et Television ont joué au spot CBGB de New York. avec Patti Smith, The Ramones et de nombreuses autres rockstars.

Smith a partagé une photo en noir et blanc du duo sur son compte Instagram, en écrivant : “C’est une époque où tout semblait possible. Adieu Tom, en haut de l’Omega.”

Mieux connu pour son premier album, “Marquee Moon” Television a finalement rompu en 1978. Hell avait déjà été expulsé du groupe par Verlaine en 1975.

En 1992, le groupe se reforme. Ils ont joué à l’international, rarement, au fil des ans.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.