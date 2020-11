TOM UTLEY: Plus de thés de grillon? Howzat pour un outrage!

Pensez à un été anglais idyllique, et quelle est la première image qui vous vient à l’esprit?

Si vous êtes quelque chose comme moi – et il reste encore quelques vieux rêveurs – vous verrez un match de cricket en cours sur un green de village entretenu avec amour.

Sous un chêne centenaire à la limite, un vieillard somnole dans son transat, bercé par le bruit du cuir sur le saule et le bourdonnement des bourdons (ceux qui n’ont pas le ventre pour les clichés devraient arrêter de lire tout de suite).

Dans les filets près du pavillon, le numéro huit de l’ordre des frappeurs s’entraîne à la dernière minute contre le bowling de son fils de 12 ans, alors qu’il attend sa convocation au guichet et sa chance de gloire ou d’humiliation.

Pendant ce temps, de ceux qui sont sur le terrain viennent des cris lointains de «bien joué!», «Bon coup! et «howzat!», portés étouffés par la brise à leurs amis et familles qui les regardent.

Les joueurs de cricket de la CCC de Surrey profitent d’un thé traditionnel, avec une variété de sandwichs, lors d’un match contre le Hampshire en septembre 1971

Centre de table

Mais la véritable action de l’après-midi se déroule dans le pavillon lui-même, où les épouses, sœurs et copines de l’équipe locale s’affairent à préparer la pièce maîtresse de l’occasion. Car l’horloge sur le clocher médiéval de l’église, visible au-dessus du toit de chaume de l’Agneau et du Drapeau, rampe vers 16h15. Ce sera bientôt l’heure du thé en équipe!

Sous la direction ferme de la femme du président du club, les femmes s’affairent, échangeant des potins du village alors qu’elles transportent des plats remplis de gâteaux et de sandwichs – œuf, concombre, poulet, jambon et bonne vieille confiture de fraises Little Scarlet de Tiptree – sur les tables à chevalets sur l’herbe à l’extérieur.

«Je dis, Pénélope, voulez-vous me donner un coup de main avec l’urne à thé? Je pense que nous sommes presque prêts pour le lever du rideau!

D’accord, j’avoue que les matches de cricket rural idylliques sont rares dans mon arrondissement de Londres, où j’ai vécu la majeure partie de ma vie d’adulte. Mais si je suis un citadin invétéré, je crois toujours qu’un match sur un green de village, avec tous ses rituels, est à peu près aussi proche du paradis que de simples mortels peuvent en faire l’expérience.

L’ancien batteur de l’Angleterre et du Yorkshire Geoff Boycott (à droite) s’entretient autour d’un thé avec le commentateur de la BBC TMS Henry Blofeld lors d’un test match à Trent Bridge entre l’Angleterre et les Antilles en juillet 1991

Alors, comme il était déprimant d’apprendre cette semaine que le thé au cricket est menacé par les autorités du jeu – et que même après que la vie revienne à quelque chose comme normal (si Dieu le veut, avant la prochaine saison de cricket), l’idyllique après-midi d’été de mes rêves ne sera peut-être jamais être le même à nouveau.

Pour ceux qui ont raté l’histoire, la menace vient de la Sussex Cricket League – la plus grande du monde, compromettant 335 équipes de 140 clubs – dont les membres ont voté de manière permanente pour supprimer l’obligation de fournir des thés entièrement soufflés, qui a été suspendue en raison de la pandémie. .

Le vote, par 114 contre 89, signifie que les équipes locales n’auront plus à se nourrir pour elles-mêmes et pour l’équipe visiteuse pendant la pause des manches (bien qu’elles soient toujours censées offrir des boissons fraîches ou une maigre tasse de thé).

Un porte-parole du Forest Row Cricket Club, qui joue dans la ligue, a déclaré: “ Nous pensons que cela encouragera de nouveaux joueurs. Pendant trop longtemps, le cricket a eu la stigmatisation des sandwichs au concombre et un peu de grillon.

«Les temps ont changé et tout le monde ne veut pas de thé.

«De nombreux clubs n’ont pas de théière ni assez de bénévoles.

Eh bien, je déteste le dire à ceux qui ont voté avec la majorité – le type, je suppose, dont l’idée d’une lecture fascinante à l’heure du coucher est la dernière édition de Wisden – mais la plupart de ceux qui participent à des matchs amateurs ne sont pas très intéressés par un bonbon cover-drive ou un Yorker injouable.

Rituel

Ils ne se soucient pas non plus de savoir qui gagne (bien que cela ajoutera bien sûr à la joie de l’Agneau et du Drapeau plus tard dans la soirée si l’équipe à domicile sort victorieuse).

Non, ils sont là pour le rituel séculaire du jour, dans lequel le thé d’intervalle joue un rôle aussi essentiel que le post mortem au pub.

Supprimez les sandwichs et les gâteaux, en effet, et vous vous retrouveriez avec un groupe d’incompétents au bowling à trois bâtons de bois, tandis qu’un autre essayait de le frapper avec un morceau de saule. Combien souhaiteraient abandonner tout un après-midi à cela – et encore moins regarder cela?

Comme l’a fait remarquer l’écrivain, critique et journaliste de cricket Sir Neville Cardus, aller à un match uniquement pour regarder le cricket serait comme aller dans un pub uniquement pour boire de la bière.

Incluez un thé somptueux dans l’intervalle de l’après-midi, cependant, et le match devient une partie d’une cérémonie vieille de plusieurs siècles qui se classe avec la fête de l’église et la production de Noël am-dram parmi les grands événements sociaux du calendrier du village.

C’est une occasion qui rassemble jeunes et vieux, propriétaire et ouvrier, postière et plombier, dans une célébration de la beauté pure d’un après-midi d’été anglais.

Quant au vrai concours du jour, cela n’a pas grand-chose à voir avec les deux équipes sur le terrain. La vraie concurrence est de déterminer lequel des villages rivaux peut mettre sur la plus magnifique diffusion.

Les dames de Little Stuffingham surpasseront-elles les efforts du mois dernier par celles de Much Crumbling-in-the-Marsh, avec leur sublime éponge Victoria et ces délicieux scones fondants?

Pour ma part, les thés traditionnels étaient à eux seuls responsables de susciter mon intérêt pour le cricket, dans les jours lointains de mon enfance où je jouais.

Depuis ce premier thé giflé, je suis devenu accro au cricket – qui reste à ce jour le seul sport que je regarde avec un réel plaisir (stock image)

Le garçon le moins sportif d’un pensionnat du Suffolk, folle de sport, j’ai toujours été le dernier à être choisi pour une équipe de football ou de rugby – à part un ami qui était si gros qu’il pouvait à peine bouger.

En effet, je redouterais les après-midis d’hiver passés à frissonner sur le terrain en short en papier de verre égratigné, attendant d’être frappé à la tête par les morceaux de cuir brun détrempé qui passaient à l’époque pour les ballons de football.

Mais l’été était différent.

Certes, j’étais sans espoir avec la chauve-souris – et quand j’étais sur le terrain, j’avais l’habitude de redouter le moment où un chariot de prise venait dans ma direction, pour que je tâtonne et tombe.

Mais d’une manière ou d’une autre, je me suis avéré être un quilleur off-spin assez utile – assez utile, de toute façon, pour être choisi un jour pour le troisième XI dans un match à l’extérieur contre une autre école locale.

C’est alors que j’ai expérimenté pour la première fois l’extase pure d’un thé au grillon. Il y avait des sandwiches de toutes sortes, des biscuits au chocolat, des gâteaux et même des éclairs – un luxe inédit dans un pensionnat pour garçons au début des années 1960, où notre régime plus habituel était du foie grinçant et du bacon gras, avec du tapioca pour les après-midi.

Accroché

Et quand il s’agissait du match retour, ma propre école a poussé le bateau à se battre pour la réputation de fournir les meilleurs thés de cricket du comté.

Depuis ce premier thé giflé, je suis devenu accro au cricket – qui reste à ce jour le seul sport que je regarde avec un réel plaisir.

Mais ne vous fiez pas au mot de cet ignorant sportif que le cricket n’est pas du cricket sans un thé giflé. Lisez le grand Henry Blofeld, vétéran de Test Match Special et entièrement accrédité National Treasure, fulminant contre la décision de la ligue de Sussex dans une lettre au Times d’hier.

Le coronavirus a déjà infligé des dommages durables à trop de nos passe-temps et plaisirs traditionnels. Ne laissez pas cela être cité comme une excuse pour aspirer le cœur social du plus anglais de nos héritages au monde, écrit Tom Utley (stock image)

– Monsieur, écrivit-il, l’intervalle de thé a été, depuis le début du jeu, l’un des plus charmants et intrépides du cricket. [sic] et sûrement des institutions inébranlables: des sandwichs, parfois des scones et de la confiture de fraises, des gâteaux et une énorme théière en fer blanc et des tasses, dont certaines ont perdu leurs poignées. . ».

Il continue encore et encore, peignant une image élégiaque du rôle central que joue le thé dans le jeu, avant de bégayer: “ Pourquoi les petits bureaucrates de la Sussex Cricket League ne peuvent-ils pas s’occuper de leurs propres affaires?

“ J’ose dire que retirer cette grosse dose de romance du jeu revient à gagner une demi-heure. Parlez de couper votre sandwich au concombre en dépit de votre moyenne au bâton.

Howzat? Je n’aurais pas pu mieux dire moi-même.

Le coronavirus a déjà infligé des dommages durables à trop de nos passe-temps et plaisirs traditionnels. Ne laissez pas cela être cité comme une excuse pour aspirer le cœur social du plus anglais de nos héritages au monde.