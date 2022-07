Tom Tugendhat : Qui est le député conservateur qui aspire à être le prochain Premier ministre ?

Un jour après que Boris Johnson a succombé à l’inévitable et a démissionné suite à un déluge de démissions, le populaire député conservateur Tom Tugendhat n’a pas tardé à déclarer son intention d’entrer dans la course pour devenir son successeur.

Écrire dans Le télégraphe quotidienM. Tugendhat, 49 ans, a déclaré : « Je rassemble une large coalition de collègues qui apporteront une nouvelle énergie et de nouvelles idées au gouvernement et, enfin, combleront le fossé du Brexit qui a dominé notre histoire récente.

“J’ai déjà servi – dans l’armée, et maintenant au parlement. Maintenant, j’espère répondre à nouveau à l’appel en tant que Premier ministre. Il est temps de commencer proprement. C’est l’heure du renouveau. »

La procureure générale Suella Braverman avait déjà signalé sa propre intention de se présenter lors d’une interview mercredi soir avec Robert Peston d’ITV avant même le départ de M. Johnson, l’instigateur de la chute Rishi Sunak a depuis emboîté le pas.

Des campagnes sont également attendues d’autres grandes bêtes du parti, notamment le nouveau chancelier Nadhim Zahawi, la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss, l’ancien secrétaire à la Santé Sajid Javid, le secrétaire à la Défense Ben Wallace et peut-être Steve Baker, Jeremy Hunt, Grant Shapps et Penny Mordaunt.

Tom Tugendhat est devenu le premier concurrent à jeter son chapeau sur le ring (AP)

Le député conservateur Damian Green s’est déjà prononcé en faveur de la candidature de M. Tugendhat, convenant : « Nous avons besoin d’un bon départ, d’un nouveau départ, nous devons continuer à réinitialiser le Parti conservateur et à réinitialiser le gouvernement plus largement dans ce pays afin qu’il devienne à être correctement géré, à respecter les conventions, à soutenir les institutions que nous avons dans ce pays.

M. Tugendhat, qui a également indiqué qu’il était prêt à relever un défi de leadership en janvier lorsque le scandale du Partygate semblait pour la première fois engloutir M. Johnson, est né à Londres le 27 juin 1973, fils du juge de la Haute Cour, Sir Michael Tugendhat.

Il a fréquenté la St Paul’s School de la capitale avant de s’inscrire à l’Université de Bristol pour étudier la théologie et entreprendre une maîtrise en études islamiques au Gonville and Caius College de Cambridge, avant d’apprendre l’arabe au Yémen.

Il parle également couramment le français et détient la double nationalité, sa mère Blandine et sa femme Anissia étant originaires de France.

M. Tugendhat était mis en service dans l’Armée Territoriale en juillet 2003 en tant que sous-lieutenant et a été rapidement transféré au British Army Intelligence Corps pour travailler avec les Royal Marines pendant la guerre en Irak, capitalisant sur ses compétences linguistiques.

Il a ensuite repris un emploi à la City de Londres avant d’être appelé à retourner en Irak pour aider à la reconstruction économique du pays après la chute du dictateur Saddam Hussein.

En 2005, il travaillait pour le ministère des Affaires étrangères en Afghanistan sur le développement de son Conseil de sécurité nationale, conseillant le président de l’époque Hamid Karzai ainsi que le gouverneur de la province de Helmand.

Tom Tugendhat s’adressant aux Communes (PENNSYLVANIE)

Après deux ans, il est retourné au Royaume-Uni avant d’être redéployé à Helmand avec son ancienne unité des Royal Marines, achevant sa dernière patrouille en 2009.

De retour au Royaume-Uni, il a servi comme assistant militaire du chef d’état-major de la défense Sir Graham Stirrup avant de quitter l’armée en juillet 2013, ayant atteint le grade de lieutenant-colonel.

Il est député de Tonbridge et Malling dans le Kent depuis 2015 et est devenu le plus jeune président de la commission des affaires étrangères en 2017, où il a acquis la réputation d’être un faucon.

M. Tugendhat a exprimé son ferme soutien à Israël, a fait l’éloge du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, a dénoncé le blanchiment d’argent russe à Londres et a dénoncé le retrait de l’Otan d’Afghanistan comme une “erreur stratégique majeure”.

Condamnant la chute de Kaboul aux mains des talibans l’été dernier, il a remporté une salve d’applaudissements après un discours émouvant à la Chambre des communes s’inspirant de sa propre expérience de soldat au Moyen-Orient dans lequel il a déclaré : « Cela n’a pas besoin d’être être une défaite, mais en ce moment, ça en a sacrément envie.

Il a cofondé et demeure coprésident du China Research Group of MPs, qui appelle à une plus grande prudence dans les relations de la Grande-Bretagne avec la superpuissance orientale montante.

M. Tugendhat est également célèbre pour son opposition au Brexit – le mettant en désaccord avec des sortants véhéments comme Mme Braverman, par exemple – bien qu’il n’ait pas rejoint l’appel de son collègue Tobias Ellwood pour que le Royaume-Uni rejoigne le marché unique européen.