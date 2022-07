Tom Tugendhat est clairement le vainqueur du premier débat à la direction des conservateurs, selon un sondage instantané

Tom Tugendhat est devenu le grand vainqueur du premier débat télévisé en direct dans la course à la direction des conservateurs, selon un sondage instantané qui le place nettement devant le favori Rishi Sunak.

Les cinq candidats se sont affrontés sur Channel 4 vendredi soir, M. Tugendhat n’ayant survécu que de justesse au deuxième tour de scrutin la veille, recevant les voix de seulement cinq députés conservateurs de plus que le procureur général Suella Braverman, qui a été éliminé. .

Mais un sondage réalisé par Opinium auprès de 1 159 personnes qui ont regardé le débat a révélé que 36 % pensaient que le président relativement inconnu de la commission des affaires étrangères avait obtenu les meilleurs résultats.

Cela l’a placé neuf points devant M. Sunak, l’ancien chancelier qui semblait le plus susceptible de se qualifier pour les deux derniers après avoir reçu 101 votes des députés conservateurs jeudi.

Penny Mordaunt, qui occupe la deuxième place après avoir bénéficié d’un remarquable élan de soutien de la part des députés conservateurs et est clairement la favorite des membres du parti conservateur qui décideront finalement du successeur de Boris Johnson, a semblé être moins bien accueillie par le public lors du débat de vendredi.

L’ancien secrétaire à la Défense n’a obtenu que 12% des voix – la même part que l’ancien ministre de l’Égalité Kemi Badenoch, un député de l’aile droite du parti conservateur qui a également un profil public relativement bas.

Mais le premier débat semble avoir mal tourné pour Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères qui, bien qu’elle ait passé des mois à être présentée comme un successeur potentiel de M. Johnson, se retrouve désormais à la troisième place derrière Mme Mordaunt.

Mme Truss espère que les députés conservateurs ne seront pas d’accord avec l’évaluation des personnes interrogées par Opinium – dont seulement 6% pensent qu’elle a obtenu les meilleurs résultats dans le débat – alors qu’elle cherche à obtenir le soutien de Mme Braverman et de Mme Badenoch afin pour se qualifier pour les deux derniers.

Mais une ventilation des sondages par Opinium par intention de vote suggère le contraire, montrant que le ministre des Affaires étrangères arrive effectivement en dernier dans le débat de vendredi aux yeux des électeurs conservateurs, des électeurs travaillistes et des électeurs swing.

La course était cependant plus serrée au sommet parmi les électeurs conservateurs que dans la population générale, 29% pensant que M. Tugendhat avait obtenu les meilleurs résultats, ce qui le place juste un point devant M. Sunak.

Mme Mordaunt et Mme Truss ont également bénéficié d’un pourcentage légèrement plus élevé de soutien pour leur performance vendredi parmi les électeurs conservateurs, remportant respectivement 18 et 10% des voix, a constaté le sondeur.

M. Tugendhat a été le premier des cinq candidats à remporter une salve d’applaudissements de la part du public du studio Channel 4, après avoir été le seul candidat à donner une réponse directe sur la question de savoir s’ils pensaient que M. Johnson était un homme honnête.

Il a rapidement commencé à secouer la tête et a répondu “non” avant que l’hôte Krishnan Guru-Murthy n’ait fini de poser la question.