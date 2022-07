Tom Tugendhat dit que Boris Johnson n’est pas honnête car d’autres rivaux du leadership sont incapables de répondre

Tom Tugendhat a déclaré que Boris Johnson n’était pas un homme honnête, rompant avec d’autres rivaux du leadership conservateur qui n’ont pas été en mesure de rendre un verdict clair sur l’intégrité du Premier ministre.

Le président de la commission des affaires étrangères a remporté le premier tonnerre d’applaudissements du public lors du débat en direct de Channel 4 vendredi soir pour sa réponse à la question – posée à chacun des cinq candidats – de savoir si M. Johnson était honnête.

Après de longues réponses de chaque candidat, à l’exception de Kemi Badenoch, qui a ri et dit “parfois”, M. Tugendhat a commencé à secouer la tête et a répondu “non” avant que l’hôte Krishnan Guru-Murthy n’ait fini de lui poser la question.

M. Tugendhat a survécu de peu au deuxième tour de scrutin parmi les députés conservateurs jeudi, après avoir obtenu seulement 32 voix, soit cinq de plus que la procureure générale Suella Braverman, qui a été éliminée.

Mais la campagne de l’ancien officier de l’armée insistait sur le fait qu’il était “dedans pour gagner” et attendait avec impatience les trois débats télévisés sur le leadership – dans lesquels des favoris tels que Rishi Sunak, Penny Mordaunt et, dans une moindre mesure, Liz Truss, semblaient avoir plus perdre.

Promettant aux téléspectateurs de Channel 4 un “bon départ”, qui est son slogan de campagne, M. Tugendhat a déclaré: “J’ai tenu un miroir pour nombre de nos actions et j’ai demandé à ceux de notre parti, à ceux qui occupent nos postes de direction, de se demander ‘ est-ce vraiment ce que le public attend ?

« Êtes-vous au service du peuple du Royaume-Uni ou êtes-vous au service de votre carrière ? Parce que c’est la vraie question ce soir. C’est la vraie question pour nous tous.

