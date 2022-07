Tom Tugendhat, candidat au Premier ministre conservateur, s’engage à réprimer les gangs et les lignes de comté

Le candidat au poste de premier ministre TORY, Tom Tugendhat, réprimera les gangs et les lignes de comté avec une approche policière proactive.

Les dirigeants seront ciblés par des peines plus sévères dans le but de réduire les taux de criminalité à travers le pays.

Tom Tugendhat réprimera les gangs et les lignes de comté avec une police proactive 1 crédit

Cela survient après que Boris Johnson a juré en mai de se concentrer sur “le crime, le crime, le crime” dans le but de rendre les rues plus sûres et d’empêcher la mort de jeunes à la suite de crimes au couteau et de crimes commis avec des armes à feu.

M. Tugendhat a déclaré: «J’ai vu de mes propres yeux comment les gangs font des ravages à travers la Grande-Bretagne.

“Sous ma direction, la police adoptera une approche proactive à l’égard du crime organisé.

«Nous allons cibler les chefs de gangs avec tous les moyens à notre disposition et faire pression pour des peines plus sévères.

“En décapant les dirigeants de ces gangs, je veillerai à ce que les criminels de tout le pays sachent qu’ils seront toujours tenus responsables de leurs activités.”

Tugendhat veillerait également à ce que les 20 000 nouveaux policiers soient placés en première ligne plutôt que dans les back-offices.

Il donnerait également à la National Crime Agency des responsabilités de lutte contre le terrorisme – loin de la Met Police.

Le député conservateur principal déclarerait également la cybercriminalité comme une menace pour la sécurité nationale avec une personne dédiée au Conseil de sécurité nationale.

Tugendhat sera sur le bulletin de vote lundi face à Rishi Sunak, Liz Truss, Penny Mordaunt et Kemi Badenoch.

Il apparaîtra dans le débat d’une heure d’ITV ce soir contre ses rivaux.