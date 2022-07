Tom Tugendhat appelle l’expulsion des demandeurs d’asile vers le Rwanda “un totem” mais laisserait le plan aller de l’avant

Tom Tugendhat a qualifié le plan d’expulsion des demandeurs d’asile au Rwanda de “totem”, mais a déclaré qu’il le conserverait s’il remportait la course à la direction des conservateurs.

L’étranger a fait valoir qu’il est plus important de “fermer les racines” de la traite des personnes à travers la Méditerranée et a évité de dire que la politique – impliquant un paiement initial de 120 millions de livres sterling et des coûts supplémentaires inconnus – est d’un bon rapport qualité-prix.

Mais le candidat promettant “un bon départ” après les années de Boris Johnson s’est joint à tous ses rivaux pour dire que le plan intransigeant de Priti Patel devrait avoir le temps d’établir s’il peut fonctionner.

« Soyons absolument clairs. C’est un totem qui est nécessaire », a déclaré M. Tugendhat à la BBC, suggérant qu’il a une valeur symbolique.

“La façon dont cela fonctionnera est de montrer très clairement que la Grande-Bretagne ne tolère tout simplement pas la traite des êtres humains et la misère de l’esclavage.”

Il a été dit à M. Tugendhat que – avec 607 personnes ayant traversé la Manche dans de petites embarcations rien qu’en juillet – la politique “ne fonctionne pas” comme un moyen de dissuasion, comme on le prétend.

Cela coûte également 120 millions de livres sterling, mais “pas une seule personne n’y a encore été envoyée”, a souligné la présentatrice Sophie Raworth, demandant: “Est-ce un bon rapport qualité-prix pour le contribuable?”

Mais le candidat vu comme le centriste dans la course a déclaré : « Cette politique est à peine mise en place. J’ai donc peur de lui donner un peu plus de temps.

M. Tugendhat a appelé les navires de la Royal Navy à patrouiller en Méditerranée “pour aider nos partenaires italiens et français”, déclarant : “J’ai déjà rencontré divers dirigeants libyens pour en parler”.

Il a déclaré: “Nous devons fermer la route à travers la Libye, nous devons être extrêmement clairs sur le fait que ces routes nord-africaines ne peuvent tout simplement pas continuer.”

M. Tugendhat, seul candidat à avoir déclaré ouvertement que le Premier ministre est malhonnête lors du débat télévisé de vendredi, a intensifié ses critiques sur le comportement du Premier ministre sortant.

Il a qualifié son récit très fluctuant de ce qui s’est passé au cours des partis illégaux du n ° 10 de “plutôt plus fictif que réel”.

Et il a dit: «Ce que nous devons voir, c’est un bon départ. C’est la question la plus essentielle. Dans deux ans, nous allons affronter Keir Starmer lors d’élections générales.

« Nous devons nous assurer que toutes les lignes d’attaque qui ont été utilisées contre nous au cours des trois dernières années ne reviennent pas lors d’élections générales.

«Nous devons absolument nous assurer que ce que nous sommes en mesure de faire, c’est de défendre les politiques conservatrices et de proposer une vision conservatrice pour l’avenir.»

M. Tugendhat est le candidat le plus susceptible d’être éliminé lors du troisième tour de scrutin des députés conservateurs lundi soir.