Tom Sykes : iPhone 15 Pro Max — Premières impressions

Apple a officiellement lancé l’iPhone 15 Pro Max, l’iPhone le plus avancé à ce jour. Il dispose d’une gamme impressionnante de nouvelles fonctionnalités, notamment un puissant téléobjectif 5x, un châssis élégant en titane de qualité aérospatiale, une compatibilité USB-C, un bouton d’action programmable polyvalent et bien plus encore.

Voici mes premières impressions sur l’iPhone 15 Pro Max au cours des premières 24 heures de sa disponibilité.

L’iPhone 15 Pro Max est nettement plus léger que ses prédécesseurs. Le nouveau châssis en titane, qui présente également des bords profilés, fait de l’appareil le modèle Pro le plus léger jamais conçu par Apple. Étonnamment, à mon avis, le châssis brossé est plus haut de gamme dans la main que l’acier inoxydable poli de la série iPhone 14 Pro, et les nouveaux bords plus fins donnent l’impression que l’appareil est plus grand, avec l’écran bord à bord le plus proche. un iPhone à ce jour.

L’inconvénient du nouveau châssis en titane est qu’il s’agit bien d’un aimant à empreintes digitales, mais c’est le compromis pour ne pas utiliser de boîtier.

Le nouveau système de caméra de l’iPhone 15 Pro Max est certainement l’un des principaux arguments de vente de l’appareil. L’iPhone 15 Pro Max offre le zoom optique le plus long jamais vu sur un iPhone : 5x à 120 mm, et l’appareil photo principal de 48 MP, doté d’une nouvelle résolution par défaut de 24 MP, permet aux utilisateurs de capturer des images avec des détails plus nets, des couleurs plus vives. et photographiez avec de meilleures performances en basse lumière. Les images standard de 24 mm prises sur l’iPhone 15 Pro Max ne sont pas différentes de celles prises sur l’iPhone 14 Pro Max, mais les capacités de zoom du nouvel appareil sont incomparables à celles de n’importe quel iPhone précédent.

La nouveauté de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max est un bouton d’action programmable., qui remplace le commutateur situé sur le côté des modèles d’iPhone précédents et qui servait uniquement à basculer entre sonnerie et silencieux. Avec le bouton Action, les utilisateurs peuvent configurer le bouton sur une gamme de fonctions lorsqu’il est enfoncé, comme ouvrir l’application Appareil photo pour prendre rapidement une photo, allumer la lampe de poche, ouvrir l’application Loupe ou démarrer un enregistrement de mémo vocal.

Pour moi, la partie la plus intéressante du bouton Action est sa possibilité d’exécuter des raccourcis, qui automatisent une grande variété de choses. Par exemple, vous pouvez programmer pour que lorsque vous appuyez sur ce bouton, il déclenche Siri, ouvre une application ou même contrôle. appareils domestiques intelligents via HomeKit.

Dans la série iPhone 15, les quatre modèles passent du connecteur Lightning à l’USB-C. Par conséquent, les anciens chargeurs iPhone dotés de connecteurs Lightning ne seront pas compatibles avec ces nouveaux modèles. Personnellement, cela ne me dérange pas trop – j’utilise presque exclusivement le chargement MagSafe, et j’aime bien le fait que mon iPhone, mon iPad et mon Mac partagent désormais tous un seul câble de chargement. Cependant, pour ceux qui sont moins investis dans l’écosystème Apple, l’absence de recharge Lightning pourrait poser un inconvénient.

Dans l’ensemble, l’iPhone 15 Pro Max n’est pas une énorme mise à niveau par rapport à la génération précédente, bien que le nouveau châssis, l’appareil photo amélioré et le bouton d’action font de l’appareil une mise à niveau intéressante, en particulier pour ceux qui ont sauté l’iPhone 14 Pro Max de l’année dernière et qui l’ont fait. Je n’ai pas encore expérimenté de fonctionnalités telles que Dynamic Island, l’écran Always-On d’Apple ou la technologie ProMotion 120 Hz.