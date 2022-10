Tom Sykes : Célébration des 10 ans de The Apple Post

Un message personnel est quelque chose que je publie rarement ici sur The Apple Post, mais aujourd’hui, 10 ans jour pour jour depuis la création du site, je voulais briser le moule et partager un grand merci personnel et sincère à tous ceux qui m’ont soutenu au cours de la la dernière décennie, des incroyables contributeurs qui ont consacré du temps et des efforts à la rédaction de la meilleure couverture et des meilleures analyses sur tout ce qui concerne Apple, aux millions de lecteurs dans le monde qui lisent mes histoires quotidiennement et ont suivi mon parcours alors que j’ai transformé The Apple Post de passe-temps de mon adolescence en une source d’information en ligne à part entière.

L’Apple Post a été créé le 14 octobre 2012, à l’origine comme une page Facebook suivie par un petit groupe d’amis et de membres de la famille. Au fur et à mesure que j’ai commencé à me familiariser avec les reportages sur Apple et à explorer mon intérêt pour le journalisme, l’audience de la page a commencé à croître, avec The Apple Post voyant rapidement ses cent premiers abonnés peu de temps avant le premier millier, ce qui m’a amené à élargir mes reportages au-delà de la page Facebook et créer le site Web de The Apple Post – quelque chose dont je ne savais pas qu’il m’amènerait ici une décennie plus tard avec des millions de lecteurs dans le monde.

Ne vous y trompez pas, j’ai accompli beaucoup de choses avec The Apple Post, mais pour chaque succès que j’ai eu, il y a eu de nombreux murs de briques sur mon chemin et beaucoup de travail acharné pour arriver là où je suis aujourd’hui. Le journalisme en ligne est un monde compétitif, pour réussir, vous devez être prêt à écrire à tout moment, que cela signifie prendre votre iPad en vacances pour couvrir l’actualité car vous êtes censé vous détendre, ou rester éveillé jusqu’au petit matin pour faire assurez-vous de couvrir autant que vous le pouvez avant de vous réveiller tôt le lendemain pour rapporter tout ce que vous avez manqué pendant la nuit.

Au fur et à mesure que l’audience grandissait et que The Apple Post s’agrandissait, j’ai commencé à me fidéliser en ligne, avec un lecteur, Timothy Phillips, qui s’est démarqué pour avoir soutenu le site et partagé le contenu de The Apple Post avec ses amis en ligne. Peu de temps après, Timothy et moi avons commencé à parler et avons rapidement construit une amitié qui est toujours solide à ce jour, malgré des milliers de kilomètres entre Timothy aux États-Unis et moi-même au Royaume-Uni.

Peu de temps après le début de l’amitié, Timothy a rejoint The Apple Post en tant que rédacteur contributeur, travaillant avec moi pour partager les dernières nouvelles d’Apple avec les abonnés du site à mesure que l’audience augmentait. Maintenant, alors que The Apple Post célèbre son 10e anniversaire, Timothy est toujours avec The Apple Post en tant que journaliste principal, aidant à couvrir toutes les dernières nouvelles de dernière heure des événements spéciaux et des lancements de produits d’Apple.

Au fil des ans, The Apple Post a eu plusieurs écrivains contributeurs du monde entier qui ont rejoint l’équipe pour partager leur passion pour Apple à travers des histoires, des critiques, des guides pratiques, et plus encore. Comme Timothy, un autre adepte qui s’est démarqué de la foule était Brandon Bourne, un écrivain passionné qui suivait The Apple Post depuis des années avant que nous ne commencions finalement à parler après avoir vu une annonce pour une ouverture disponible pour rejoindre l’équipe en tant qu’écrivain contributeur.

Brandon, un auteur auto-publié à succès avec une bibliothèque de romans, fait désormais partie intégrante de The Apple Post comme Timothy, avec nous trois travaillant ensemble pour publier une couverture et une analyse sur tout ce qui concerne Apple tout au long de l’année. L’Apple Post mis à part, Brandon et moi avons développé une amitié incroyablement étroite, nous nous rencontrons régulièrement à travers le Royaume-Uni pour des voyages et des week-ends avec nos proches.

Enfin, mais non des moindres, je tiens à remercier notre écrivain du « pays d’en bas », Nathan Simpson. Vivant en Australie, Nathan est un écrivain occasionnel qui a partagé de nouveaux concepts et histoires de produits Apple avec les lecteurs de The Apple Post depuis qu’il a rejoint l’équipe il y a plusieurs années. Nathan est un génie du codage passionné par les sports mécaniques. Comme Timothy et Brandon, Nathan était un adepte de The Apple Post bien avant de rejoindre l’équipe pour contribuer et partager sa passion pour Apple.

Malgré notre travail acharné en collaboration, The Apple Post ne serait rien sans le soutien de nos lecteurs. Malheureusement, il m’est impossible de nommer et de remercier personnellement chaque lecteur pour son soutien au site, mais au fil des ans, j’ai toujours fait un effort conscient pour dire merci chaque fois que j’ai vu quelqu’un partager à plusieurs reprises notre contenu ou interagir avec nous sur des médias sociaux.

J’ai eu le plaisir de rencontrer tant de personnages gentils, solidaires et carrément adorables depuis le début de The Apple Post, dont beaucoup j’ai maintenant l’honneur d’appeler des amis. Comme je l’ai dit, il est impossible de nommer tout le monde individuellement, mais au cours de la semaine dernière, j’ai contacté certains des supporters les plus fidèles du site pour les inclure dans le collage Memoji ci-dessous afin qu’ils puissent faire partie des célébrations d’anniversaire spéciales d’aujourd’hui.

Merci à tous ceux qui lisent et soutiennent The Apple Post. Bien que j’écrive depuis une décennie maintenant, en toute honnêteté, je trouve toujours insensé de penser au nombre de personnes qui lisent réellement mes histoires, sans parler de l’installation de mon application sur leurs appareils, de la réception des notifications push que j’envoie et de la mise en signet du site Web. dans leurs navigateurs.

Une dernière personne que je voudrais remercier pour son soutien est ma partenaire, Deanna, qui est une autre personne que j’ai rencontrée via The Apple Post. J’ai rencontré Deanna un peu plus d’un an après la création de The Apple Post et notre relation s’est épanouie à partir de là. Deanna a toujours été à mes côtés, m’encourageant à écrire autant que possible pour vivre mon rêve avec The Apple Post, que cela signifie travailler en vacances, taper rapidement une histoire le soir d’un rendez-vous ou passer une journée derrière le Mac.

Il est rare de trouver quelqu’un d’aussi solidaire, aimant et sincèrement attentionné. Il ne fait aucun doute que sans le soutien de Deanna, The Apple Post ne serait pas où il en est aujourd’hui.

Je vais conclure ce post maintenant parce que je pourrais continuer indéfiniment, et c’est simplement parce qu’il y a tellement de gens qui ont contribué à façonner The Apple Post d’une manière ou d’une autre. Si vous avez lu jusqu’ici, merci. Je veux que tous ceux qui m’ont suivi au cours de la dernière décennie sachent à quel point je suis reconnaissant pour leur soutien et pour m’avoir aidé à développer The Apple Post.

En guise de remerciement à nos lecteurs du monde entier et pour célébrer les 10 ans de la création du site, The Apple Post fera un don caritatif à une cause méritoire choisie par nos lecteurs.

Semblable à notre dernière campagne caritative, qui a vu de l’argent donné à Cancer Research UK – la principale organisation caritative mondiale contre le cancer – The Apple Post redonnera en soutenant une organisation caritative de votre choix. Quatre organismes de bienfaisance ont été présélectionnés sur une longue liste de causes méritantes, et nous vous demanderons de soutenir nos efforts en votant sur Twitter pour une cause qui vous tient à cœur.

Plus de détails sur les organismes de bienfaisance qui ont été présélectionnés seront partagés dans les prochains jours.

