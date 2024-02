Tom Suozzi : les démocrates saluent leur victoire aux élections spéciales pour remplacer George Santos

M. Santos a été évincé en décembre dernier suite à des allégations de fraude et de corruption.

Les démocrates inscrits sont plus nombreux que les républicains inscrits dans le troisième district du Congrès, qui s’étend de l’arrondissement du Queens à New York jusqu’à la banlieue ouest de Long Island.

Il s’en est également pris aux Républicains qui contrôlent la Chambre, en disant : “Envoyons un message à nos amis qui dirigent le Congrès ces jours-ci : arrêtez de courir après Trump et commencez à diriger le pays.”

Mme Pilip s’est distanciée de M. Trump pendant une grande partie de la campagne, et l’ancien président a déclaré mardi soir dans un article sur Truth Social qu’elle était une “femme très stupide” parce qu’elle ne le soutenait pas.

L’élection marque un retour au Congrès pour le démocrate, qui a déjà effectué trois mandats à la Chambre des représentants des États-Unis, mais a choisi en 2022 de se présenter comme gouverneur de New York.

Cette tentative n’a pas abouti et les électeurs l’ont remplacé au Congrès par M. Santos.

Elle a imputé à M. Suozzi et à ses collègues démocrates la vague d’arrivées de migrants à New York et la crise qui se déroule à la frontière sud.