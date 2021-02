Le dramaturge juif d’origine tchèque Tom Stoppard est arrivé en Angleterre avec sa famille en 1946, alors qu’il avait 8 ans. Ils avaient réussi à fuir la Tchécoslovaquie avant les nazis et avaient passé des années à Singapour et en Inde. Plus tard, il se qualifiera de «tchèque rebondi».

La manière dont la batte de cricket tape sur une balle et la fait naviguer sur une distance improbable devient, entre les mains de Stoppard, une métaphore de l’écriture. Aucun dramaturge vivant n’a si régulièrement fait ce beau (claque sa langue pour faire du bruit) sonner.

L’adjectif «Stoppardian» – pour employer un esprit élégant tout en répondant à des préoccupations philosophiques – est entré dans l’Oxford English Dictionary en 1978. Ses pièces sont des arbres dans lesquels il grimpe, précairement, sur chaque membre. Ces arbres se balancent. Il y a de l’électricité dans l’air, comme avant un orage d’été.

Les pièces les plus connues de Stoppard incluent «Rosencrantz et Guildenstern Are Dead», «The Real Thing», «Arcadia» et «The Coast of Utopia». (Son plus récent, «Leopoldstadt», est fermé à Broadway, pour l’instant, à cause de Covid-19.) Il a co-écrit le scénario de «Shakespeare in Love» et a écrit ou travaillé sur des dizaines d’autres scénarios de films. Il a écrit un roman et des tas de scripts pour la radio et la télévision.

Aujourd’hui âgé de 83 ans, il mène une vie énorme. Dans la nouvelle biographie astucieuse et faisant autorité, «Tom Stoppard: Une vie», Hermione Lee résout tout sur la page. Parfois, vous sentez qu’elle poursuit un renard dans une forêt. Stoppard est constamment en mouvement – traversant l’Atlantique dans les deux sens, s’occupant des nombreuses reprises de ses pièces, faisant tourner les assiettes, agitant au nom des dissidents, des artistes et des prisonniers politiques en Europe de l’Est, donnant des conférences, acceptant des récompenses, retouches scripts, donner des soirées somptueuses, entretenir des amitiés avec Pinter, Vaclav Havel, Steven Spielberg, Mick Jagger et d’autres. Ça a été une vie charmée, vécue par un homme charmant. Grand, fringant, aux grands yeux, aux cheveux hirsutes; aux femmes Stoppard a été un programme de stimulation de la marche.